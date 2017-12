Ricette vegetariane: cotoletta di seitan con erbe e arachidi

Una ricetta molto semplice da realizzare, che può essere provata anche dai non vegetariani, in alternativa alla classica cotoletta fatta con carne, generalmente di pollo o tacchino.

Ingredienti:

400 grammi di seitan al naturale;

100 grammi di pane raffermo;

1 uovo;

50 grammi di arachidi non salate;

1 rametto di rosmarino;

2 rametti di timo;

2 foglie di salvia;

Olio di arachidi q.b.;

Sale q.b.

Procedimento:

Per prima cosa spezzettare il pane raffermo e lavare le erbe aromatiche. In una ciotola rompere l’uovo, unire un pizzico di sale e due cucchiai di acqua fredda e sbattere delicatamente gli ingredienti. Riporre il pane raffermo spezzettato in un mixer con le erbe aromatiche e le arachidi quindi tritare il tutto fino ad ottenere un composto non troppo fine.

Preparazione del seitan. Prendere il seitan e tagliarlo a fettine di circa mezzo centimetro di spessore. Passarle una ad una nell’uovo sbattuto e successivamente nel trito preparato con il mixer. Lasciare riposare le fettine di seitan per circa 15 minuti.

Cottura delle cotolette. In una padella capiente mettere a scaldare abbondante olio quindi unire le fettine e friggerle circa 1 minuto per lato finché non risultano dorate. Una volta pronte, scolarle su carta assorbente e servirle ben calde con un fresco contorno di insalata o verdure ripassate.

(Fonte: Il Cucchiao d’Argento, editoriale Domus, www.cucchiaio.it)

(Foto: Agrodolce)