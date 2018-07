Tisane dimagranti: ricetta infuso zenzero e limone

Le tisane dimagranti preparate in casa sono l’ideale per rimettersi in forma e sgonfiarsi un po’ in vista dell’estate. E anche se non possono sostituire a tutti gli effetti una dieta dimagrante, sono un valido aiuto per perdere peso. La loro funzione è quella di diminuire il senso di fame e migliorare il metabolismo, aiutando la digestione. Questi infusi inoltre favoriscono la diuresi, contrastando il ristagno di liquidi.

L’infuso di zenzero e limone è una delle tisane dimagranti più amate, specialmente in estate.

Tisane dimagranti: come preparare l’infuso zenzero e limone

Le tisane dimagranti portano numerosi benefici all’organismo, specialmente nel caso dell’infuso zenzero e limone. La ricetta è molto semplice, per iniziare basta riscaldare una tazza d’acqua e toglierla dal fuoco prima che raggiunga l’ebollizione. A questo punto tagliare due rondelle di zenzero e metterle nell’acqua, far riposare 5 minuti circa con il coperchio. A questo punto aggiungere all’infuso il succo di limone e far riposare per circa mezz’ora. Per ottenere il massimo dei risultati da questa tisana dimagrante si consiglia di berla al mattino a digiuno, prima di fare colazione.

Attenzione se soffrite di gastrite o ulcere. In questi casi l’infuso zenzero e limone potrebbe causare qualche piccolo fastidio. Assumere zenzero in grandi quantità può portare qualche effetto collaterale e causare bruciori di stomaco o problemi digestivi. Inoltre, i soggetti che assumono determinati farmaci dovrebbero chiedere un parere medico prima di assumere lo zenzero. Le tisane dimagranti che sfruttano le proprietà del limone sono tra le migliori, considerando anche il notevole apporto di vitamina C.

Basta una tisana dimagrante per perdere peso?

Le tisane dimagranti sono un ottimo alleato per rimettersi in forma e combattere i liquidi in eccesso. Un vero toccasana per la nostra salute, specialmente per chi è a dieta. L'infuso zenzero e limone può aiutare anche in caso di gonfiore o ritenzione idrica. Altre tisane sono più indicate per combattere la cellulite e perdere peso, ma nel complesso nessuna tisana dimagrante si può sostituire a una dieta vera e propria. Chi ha bisogno di perdere molto peso deve affidarsi a un medico specializzato e seguire un'alimentazione bilanciata.

