Artrosi al ginocchio: cause e rimedi

Milioni di persone nel mondo soffrono di artrosi al ginocchio. E , in tanti, si chiedono quale sia l’origine di questo particolare disturbo. Una malattia che in alcuni casi può diventare cronica e provocare notevoli disagi a chi ne è afflitto. Dal punto di vista medico e scientifico, l’artrosi è un’infiammazione causata dal deteriorarsi degli strati di cartilagine che riguardano il ginocchio.

Artrosi al ginocchio: come intervenire?

Purtroppo l’artrosi al ginocchio è un procedimento irreversibile e che può peggiorare con il trascorrere del tempo. Si tratta di una malattia che, solo negli Stati Uniti, colpisce venti milioni di persone. Le donne over 55 che rappresentano i casi clinici più frequenti, ed è una delle forme di artrite più diffuse.

Per quanto riguarda le cause è bene entrare nello specifico e capire quali sono le circostanze che alimentano il processo degenerativo. L’artrosi al ginocchio colpisce principalmente gli anziani e fa parte di un inevitabile processo di invecchiamento delle ossa. In pratica, con l’avanzare dell’età l’organismo diventa incapace di controllare il deteriorarsi della cartilagine.

Il sovrappeso è un fattore determinante dell’artrosi al ginocchio. Il motivo è causato dallo stress che le ossa devono sopportare con l’aumento del peso corporeo. Anche un’operazione al menisco può causare forme di artrite invasive, oppure infortuni all’arto, che, in genere, possono capitare agli sportivi.

Quali sono i sintomi dell’artrosi?

Il dolore di tipo cronico, una certa rigidità alle articolazioni e una riduzione della sensibilità motoria nelle ginocchia. In genere l’infiammazione colpisce soprattutto di mattina, quando c’è stato un lungo periodo di immobilità dovuto al sonno. Oppure dopo un viaggio in macchina.

Una delle complicazioni che riguardano l’artrosi al ginocchio è che essa può provocare deformazioni dell’arto inferiore. In questi casi è bene rivolgersi al medico e a un ortopedico per cercare una diagnosi apposita mediante risonanza magnetica e Raggi X.

Procedure di intervento

Dal punto di vista terapeutico esistono delle procedure per individuarne i sintomi e limitare i dolori dell’artrosi al ginocchio. I trattamenti possono essere di tipo chirurgico o conservativo.

Nel primo caso, si può praticare la “pulizia” della cartilagine mediante l’artroscopia, operazione riservata ai pazienti giovani che, però, essendo meno invasiva risulta poco efficace. Inoltre si possono applicare protesi al ginocchio, ma si tratta di interventi complicati e che non sempre portano al risultato sperato.

Il trattamento conservativo, invece, è incentrato sulla riduzione del peso mediante attività fisica, l’utilizzo di antinfiammatori e la fisioterapia. Si tratta di procedure utili se si vuole combattere e arginare un problema serio come l’artrosi al ginocchio.

