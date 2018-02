Boom di vendite per lo zenzero, ottimo per dimagrire e curare il raffreddore

Sono sempre di più le persone che consumano regolarmente lo zenzero, a tal punto che in Italia le vendite di questo alimento sono raddoppiate nel corso del 2017 (+108,4%).

Lo zenzero, che fino a pochi anni fa era impiegato solamente nella cucina asiatica, oggi viene utilizzato moltissimo anche nel nostro paese, sopratutto nelle diete dimagranti per aumentarne l’efficacia.

La radice di zenzero infatti è molto versatile e può avere diversi impieghi in cucina, date le sue numerose proprietà benefiche e dimagranti. Lo zenzero è una pianta erbacea che ha origini orientali, e si può acquistare sotto forma di radice fresca o essiccata, in polvere oppure in capsule. Considerato come uno degli alimenti migliori per il benessere dell’organismo, lo zenzero ha moltissime proprietà antinfiammatorie e digestive, per questo motivo viene utilizzato anche per curare stati influenzali, come ad esempio il raffreddore, o per facilitare la digestione in quanto funge da protettivo della mucosa gastrica e riequilibra la flora batterica.

Lo zenzero è considerato inoltre un ottimo antiossidante nonchè antitumorale, in più stimola e rinforza il sistema circolatorio e il cuore. Le sue proprietà antisettiche sono conosciute fin dall’antichità, per questo motivo persino gli antichi romani non potevano farne a meno. Molte persone hanno deciso di introdurre lo zenzero nelle loro diete per aumentarne l’efficacia. Lo zenzero è costituito infatti da un componente, il gingerolo, che determina le sue proprietà dimagranti. Il gingerolo è un composto chimico dalle proprietà termogeniche che è in grado di aumentare la temperatura corporea ed accelerare quindi il metabolismo.

In questo modo viene facilitato ed accelerato il processo di dimagrimento nonchè lo scioglimento dell’adipe localizzato, specialmente se l’uso dello zenzero è accompagnato da regolare attività fisica e da un’alimentazione sana ed equilibrata. Lo zenzero dunque, oltre ad essere un ottimo antinfiammatorio, ha molteplici proprietà dimagranti e depurative, ed è in grado di diminuire il senso di fame ed eliminare i gas intestinali.

Tra i rimedi naturali per combattere i sintomi influenzali come raffreddore, tosse o mal di gola, citiamo il noto decotto allo zenzero, l’ideale per affrontare i malanni di stagione in quanto aiuta l’organismo a combattere le temperature fredde, stimola la sudorazione e l’espulsione delle tossine, rinforzando quindi l’intero sistema immunitario che nelle stagioni fredde tende ad essere più vulnerabile.

[Foto: www.life4fitmama.com]