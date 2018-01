Come seguire una dieta depurativa dopo Natale

Durante i giorni di Natale e Capodanno si hanno molte occasioni per abbuffarsi. Come dire di no ai parenti che si va a trovare che offrono dolci di qualsiasi tipo! Ecco allora che dopo le feste occorre rimettersi a mangiare solo cose sane e disintossicarsi da cibi grassi che potrebbero creare seri danni alla propria salute.

Fortunatamente le feste durano poco ma lasciano i loro strascichi per un bel po. Quindi dopo le feste cercare di non fare abbondanti colazioni con panettoni avanzati o dolci. Questi non vanno nemmeno buttati ma occorre mangiarne con moderazione, magari evitando altri dolci durante la giornata. Evitare di averli in casa può aiutare notevolmente. Occorre anche eliminare molti cibi sostanziosi e complessi, come pasta elaborata oppure lasagne o parmigiane. Verdura e frutta devono costituire i piatti principali. Meglio se di stagione. Un altro modo per affrontare al meglio i giorni post festivi è quello di fare lunghe passeggiate e fare un po’ più di movimento per cercare di smaltire le calorie di troppo ingurgitate durante cene e pranzi.

Un altro metodo per depurarsi dopo Natale è quello di bere molta acqua ed evitare bibite gassate e alcolici di vario tipo. Inoltre si può stabilire un regime di dieta più restrittivo, evitando lunghe cotture, fritture, cibi troppo pesanti e con condimenti elaborati e grassi.

Insomma per depurarsi è necessario seguire un percorso nutrizionale sano, con prodotti genuini e di stagione. Occorre evitare anche cibi congelati. Ritornare in palestra o cogliere l’occasione per iscriversi può aiutare molto e aiuta a condurre una vita sana ed equilibrata. Un buon consiglio è quello di evitare abbuffate durante il periodo natalizio, assaggiando un po’ di tutto ma senza esagerare con le porzioni e soprattutto con i dolci. Ad esempio è meglio prendere una fetta di panettone lontano dai pasti, per merenda, piuttosto che durante il pranzo dove si è già mangiato abbastanza.

