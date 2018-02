Crash Diet: la dieta pericolosa che fa perdere peso in 1 settimana

Più che una dieta è una moda piuttosto pericolosa, la Crash Diet promette risultati miracolosi in tempi molto brevi, con appena 700 calorie al giorno. Con la Crash Diet infatti si possono perdere fino a 10 chili in pochissimo tempo, ma è bene seguire questa tipologia di dieta solo sotto controllo medico e dopo aver effettuato tutte le analisi cliniche del caso.

La Crash Diet infatti, così come tutte le diete drastiche che fanno perdere peso molto velocemente, può provocare seri effetti collaterali, come sostiene uno studio effettuato dalla European Society of Cardiology, che dimostra come questa dieta possa provocare una notevole riduzione della funzione cardiaca nei soggetti che la seguono. Dunque, chi soffre di problemi cardiaci dovrebbe evitare di seguire diete come la Crash Diet, e optare per altri tipi di cure dimagranti sempre sotto attenta supervisione di medici specializzati.

La Crash Diet si basa sui cosiddetti pasti sostitutivi, ovvero le famose barrette proteiche o bevande sostitutive che contengono tutti gli elementi nutritivi per l’organismo e che limitano il più possibile l’assorbimento delle calorie in eccesso. Le diete così rigide possono rivelarsi efficaci nei casi di obesità grave, in quanto contribuiscono a ridurre la pressione e a far regredire il diabete. Invece, nei casi meno gravi di sovrappeso, la somministrazione di queste diete crash è altamente sconsigliata perché l’apporto calorico giornaliero sarebbe troppo basso.

Questa tipologia di diete porta dunque ad un dimagrimento molto rapido, in una settimana o al massimo dieci giorni si possono perdere molti chili. Purtroppo, molte persone che non vogliono seguire una regolare dieta dimagrante sotto controllo medico, si affidano a queste diete drastiche, ripetendo dei microcicli di Crush Diet e tentando di smaltire fino a 10 chili in pochissimo tempo, cosa altamente sconsigliata dal punto di vista medico.

Tra gli effetti collaterali della Crash Diet troviamo: malnutrizione, fame, stress e disidratazione, senza contare il tanto odiato effetto yo-yo, ovvero la continua alterazione del peso che aumenta e diminuisce senza mai stabilizzarsi. Questo avviene perché, nella maggior parte dei casi, il peso perso non è altro acqua e fluidi corporei, e non tessuto adiposo come dovrebbe. In sintesi, possiamo affermare che la Crash Diet, così come tutte le altre diete che promettono perdite di peso in tempi molto brevi, sono da evitare o comunque da seguire sotto attento controllo medico, in quanto potrebbero causare seri problemi di salute.

[Foto: www.quora.com ]