Cyclicity Diet: la dieta femminile che segue gli ormoni

La Cyclicity Diet è l’ultima frontiera delle diete femminili che varia seguendo l’andamento ormonale, ovvero i 28 giorni del ciclo mestruale. Questa dieta si adatta alle variazioni ormonali del corpo femminile e cerca di rispondere al meglio alle esigenze fisiologiche della donna, come ad esempio il calo di appetito durante i primi giorni del ciclo.

Cyclicity Diet: una dieta pensata per le donne

La Cyclicity Diet è un regime alimentare descritto interamente all’interno dell’omonimo libro, che è stato curato dai Biologi Nutrizionisti Ennio Avolio e Claudio Pecorella. Si tratta di un piano alimentare che attualmente è in stato di sperimentazione anche tra pazienti che soffrono di determinate patologie femminili, quali l’ovaio policistico e l’endometriosi.

La Cyclicity Diet si basa sull’idea di pianificare una dieta in base all’andamento ormonale della donna, ovvero in base al ciclo naturale degli estrogeni, progesterone, l’ormone luteinizzante e l’ormone Fsh. L’obiettivo finale è quello di portare ad un dimagrimento e creare una dieta apposita per l’organismo femminile.

La dieta ciclica e l’attività fisica nella Cyclicity Diet

Questa tipologia di dieta deve quindi seguire il normale andamento del ciclo femminile. Per avere risultati tangibili, la Cyclicity Diet deve essere seguita per tutti e 28 i giorni, iniziando dal primo giorno del ciclo mestruale.

Se si inizia più tardi, ad esempio dal 16° giorno, si rischia l’effetto contrario ovvero di prendere peso. Per avere i primi risultati bisogna effettuare almeno due cicli, ma si può scegliere anche di proseguire più a lungo.

In ogni caso si tratta di un piano alimentare che necessita la supervisione di un nutrizionista, che possa personalizzare la dieta in base alla paziente e alle sue abitudini. Per quanto riguarda invece l’attività fisica, nei primi giorni di ciclo si possono fare sport leggeri. Dal 5° all’11° giorno si può aumentare l’intensità di allenamento inserendo esercizi anaerobici e aerobici.

[Foto: https://www.businessonline.it/]