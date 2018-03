Dieta macrobiotica: cos’è, quali sono i benefici e le controindicazioni

La dieta macrobiotica è legata ad uno stile di vita sano ed equilibrato, che trova le sue origini in Giappone e che poi è stato importato nei primi nel Novecento in occidente. Si tratta di uno stile alimentare che prende spunto da quello dei monaci buddisti. Attraverso l’alimentazione si acquisisce l’energia del cibo che viene trasmessa al corpo. Sono distinti gli alimenti acidi come il latte, il caffè, le spezie, la frutta, da quelli alcalini come il sale, le uova, il pesce e la carne. Tra questi vi sono poi alimenti considerati di equilibrio come i legumi, i cereali e i semi oleosi. Si tratta di una dieta utilizzata per contrastare il consumo di cibi troppo zuccherati promuovendo materie prime come gli ortaggi. Il consumo di proteine di origine animale è escluso. Una delle leggi della dieta macrobiotica è quella di masticare acqua e bere cibo. Ciò vuole dire che i liquidi devono essere bevuti molto lentamente e i cibi solidi invece devono essere masticati molto tanto da trasformali in sostanze più liquide. Questo metodo aiuta a digerire e a contrastare il senso di fame.

Benefici della dieta macrobiotica

La dieta macrobiotica permette di condurre uno stile di vita sano, lontano soprattutto da ciò che è più moderno e sbagliato come i fast food, dove si consuma del cibo, spesso definito spazzatura, ma veloce e alla portata di mano. Questo modo di mangiare, proveniente dall’Oriente ha permesso anche di conoscere delle sostanze ottime per la salute, dalle proprietà importanti, come le alghe. Tra i principali benefici vi sono quelli di ridurre il colesterolo e di depurare il corpo dalla presenta di tossine. E’ una dieta indicata anche a coloro che vogliono perdere peso in maniera sana e graduale. La cosa più importante di questa tipologia di alimentazione è quella di dare importanza a tutti gli aspetti del cibo, dalla scelta di cosa mangiare al modo con cui si ingerisce. Infatti vi sono delle regole, molto spesso trascurate, come la masticazione che possono solo portare a benefici per la salute poiché la digestione parte proprio dalla bocca e mangiare lentamente può anche aiutare a controllare il senso di fame.

Controindicazioni della dieta macrobiotica

La dieta macrobiotica può presentare delle controindicazioni soprattutto nel lungo periodo. Una delle disfunzioni principali è quella della carenza di ferro a cui si può cercare di porre rimedio attraverso le alghe. In questa tipologia di regime alimentare è vietato anche il latte e i suoi derivati che potrebbero portare a carenza di calcio. Alcune sostanze indicate macrobiotiche hanno anche un alto contenuto di iodio e per questo potrebbero portare all’ipertiroidismo.

[Foto: www.tipsnutritivos.com]