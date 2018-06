Dieta Vegana, in cosa consiste?

La dieta vegana ha riscosso molto successo negli ultimi anni, e sono sempre di più le persone che hanno deciso di seguire questo tipo di alimentazione e abbracciarne l’ideologia.

Ma cosa vuol dire esattamente seguire una dieta vegana?

Mentre i vegetariani evitano i cibi a base di carne, i vegani rifiutano di mangiare tutto ciò che proviene dagli animali, tra cui latte e derivati, uova e miele. E non si parla solo di dieta, ma di un vero e proprio stile di vita: chi sceglie di diventare vegano lo fa perché crede fermamente che tutti gli animali abbiano pieno diritto alla vita.

Dieta vegana, quali sono i cibi vietati

La dieta vegana prevede l’eliminazione di alcuni cibi, tra cui: carne e pesce, salumi, formaggi e insaccati, latte, uova, burro, pasta all’uovo e cioccolato prodotto con latte animale. Inoltre, bisogna fare attenzione anche allo zucchero bianco o zucchero di canna che non riporta sull’etichetta la dicitura “adatto ai vegani”, in quanto potrebbe essere trattato con filtri di origine animale. Bevande alcoliche e superalcoliche sono vietate, compresa la birra, per la quale esistono delle gustose varianti vegan.

La dieta vegana elimina principalmente tutti i cibi di provenienza animale, ma non tollera anche quelli che indirettamente hanno origine animale, come la cioccolata prodotta con latte animale. I primi tempi può essere difficile districarsi con la dieta vegana, ma l’abitudine e il tempo rendono tutto più semplice.

Dieta vegana, non una semplice dieta ma un vero e proprio stile di vita

La dieta vegana non riguarda solo l’alimentazione, ma è una vera e propria ideologia. Chi abbraccia questo stile di vita rifiuta qualsiasi atto di crudeltà verso gli animali che non devono essere visti come una fonte di cibo per l’essere umano.

La filosofia vegan, e di conseguenza anche la dieta, rifiuta lo specismo, vale a dire il riservare trattamenti migliori a una specie piuttosto che a un’altra. Chi segue una dieta vegan non lo fa per moda, ma prende questa decisione perché vuole diffondere un messaggio di amore e rispetto verso la specie animale.

[Foto: https://www.paginemediche.it]