Diete estive: perché perdere peso troppo in fretta è sbagliato

Ogni anno a ridosso dell’estate molte persone iniziano le famose diete estive per perdere peso e superare la tanto temuta “prova costume”. Spesso però l’esigenza di mettersi a dieta e tornare in forma arriva quando la stagione calda è già arrivata. Per questo motivo si cominciano diete lampo che promettono di eliminare i chili di troppo in pochissimo tempo. Vediamo per quale motivo queste diete super veloci possono essere pericolose per la salute.

No alle diete estive, si a uno stile di vita

Quando si inizia una dieta estiva il primo pensiero è quello di perdere peso. Questo è sbagliato, perché un nuovo regime alimentare serve soprattutto a migliorare la nostra salute e il nostro benessere, e questo di conseguenza ci porta a dimagrire.

Una dieta varia ed equilibrata è un percorso lungo, che richiede tempo e dedizione.

Ma soprattutto non deve essere una prerogativa dell’estate. Le diete lampo sono deleterie in quanto il cambio di alimentazione avviene solo per pochi mesi, per poi a settembre ricominciare a mangiare come prima. Il miglior modo per dimagrire in salute è cambiare radicalmente il proprio stile di vita, e questo non è possibile con una dieta estiva di 3 mesi.

Le diete estive non bastano, ci vuole anche attività fisica

È stato dimostrato che circa il 90% delle persone che inizia una dieta estiva, nell’arco di 12 mesi riprende tutti i chili persi, a volte con gli interessi.

Questo per due motivi: perché la dieta viene portata avanti solo durante estate per poi ricominciare con le vecchie abitudini, e perché spesso non si fa attività fisica.

Per dare una scossa al metabolismo l’attività fisica è fondamentale. Invece di ridurre drasticamente le calorie e creare problemi al metabolismo, il movimento aiuta a perdere grasso e a tonificarsi. Oggi esistono molti programmi fitness da fare anche a casa, ideali per chi non ha tempo di andare in palestra. Un buon regime alimentare abbinato all’attività fisica è la soluzione migliore per perdere peso, molto più sano di una dieta estiva.

[Foto: http://alimentazione.pazienti.it]