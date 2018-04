È in arrivo la pillola senza ormoni, creata grazie ai gamberi

Arriva direttamente dalla Svezia la nuova pillola anticoncezionale femminile, una pillola senza ormoni a base di chitosano, un polisaccaride che deriva dalla chitina, sostanza che si forma nei gusci esterni di molti crostacei, tra cui i gamberi.

La pillola senza ormoni è stata sviluppata dagli scienziati del Kungliga Tekniska Hogskolan di Stoccolma, i quali hanno progettato un anticoncezionale sicuro e privo di effetti collaterali spesso dannosi per la salute delle donne, e soprattutto naturale al 100% in quanto deriva direttamente dal guscio dei crostacei.

L’idea iniziale era quella di creare un anticoncezionale che funzioni come una piccola capsula vaginale che si scioglie rapidamente una volta assunta, e che garantisce la sua efficacia pochi minuti dopo l’assunzione. La pillola senza ormoni sviluppata da KTH non produce alcun effetto collaterale in quanto è di derivazione 100% biologica e naturale, un anticoncezionale sicuro in quanto agisce solamente sullo strato di muco superficiale. La contraccezione oggi è un tema molto dibattuto in quanto ha a che fare con la libertà femminile di gestire la propria vita privata ed evitare gravidanze indesiderate, ed in questo caso si desidera tutelare la salute delle donne creando degli anticoncezionali privi di effetti collaterali.

Secondo Thomas Crouzier, ricercatore del KTH, la nuova pillola senza ormoni sarebbe biologica al 100%, al contrario delle pillole tradizionali che sono molto usate nei paesi Scandinavi: “Siamo arrivati a produrlo pensando alle membrane mucose come un materiale separato su cui si può intervenire senza toccare i processi embrionali, un materiale che ha una funzione di barriera contro batteri e virus ma consente all’ossigeno e al nutrimento di passare“.

Grazie alle sostanze contenute nel guscio dei gamberi sarà dunque possibile una vera e propria rivoluzione nel campo degli anticoncezionali, che migliorerà notevolmente la qualità della vita di molte donne. Trattandosi di un prodotto che interviene sull’organismo in modo naturale, difficilmente ci potranno essere obiezioni o dibattiti di tipo etico o religioso sulla nuova pillola senza ormoni.

[Foto: http://www.lavocedeltrentino.it]