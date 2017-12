Farmaco antinfiammatorio ed antireumatico ritirato da farmacie

La Società Polifarma, in qualità di concessionario e distributore di vendita in nome e per conto del titolare AIC IBI Istituto Biochimico Italiano, ha provveduto al ritiro dalle farmacie del farmaco antinfiammatorio ed antireumatico IBIFEN. La notizia è stata pubblicata dal presidente dello Sportello dei diritti, Giovanni D’Agata.

Dati specifici del medicinale ritirato. Lo Sportello dei Diritti riporta i dati specifici dei lotti ritirati dalla commercializzazione. Si tratta delle confezioni di due lotti: lotto 012 con scadenza ad Agosto 2020 e lotto 013 con scadenza ad Agosto 2020 della specialità medicinale IBIFEN*OS GRAT EFF 30BUST 50MG – AIC 024994170. Secondo quanto riportato da Giovanni D’Agata, il “ritiro precauzionale si è reso necessario a seguito di un problema di qualità”.

A cosa serve il farmaco IBIFEN? È un antinfiammatorio ed antireumatico e svolge numerose attività, soprattutto nel controllo del dolore. È indicato per il trattamento di artrite reumatoide, spondilite anchilosante, gotta acuta, osteoartrosi a varia localizzazione, sciatalgie, radicoliti, mialgie, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti, contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari, flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia e nel trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell’apparato muscoloscheletrico.

(Fonte: www.sportellodeidiritti.org)

