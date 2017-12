In Islanda il bagno termale si fa con la birra

Il bagno termale a base di birra. Gli amanti della birra saranno contenti di sapere che in Islanda esiste una Spa-birreria dove i bagni termali non si fanno nell’acqua salata, bensì nella birra. La Spa-birreria Bjorbodin, situata nel nord-est della capitale, Reykjavik, propone ai propri clienti dei bagni a base di birra che, secondo gli studi, è in grado di migliorare la pelle rendendola più sana.

Bagno e degustazione diretta in vasca. All’interno del centro benessere sono collocate sette vasche idromassaggio dalle quali gorgoglia la bevanda alcolica tra le più apprezzate e diffuse al mondo. Gli ospiti possono anche servirsi da soli per bere la birra dal rubinetto, stando comodamente seduti in vasca ed ammirando le cime innevate che contornano il paesaggio. I giovani con età inferiore ai sedici anni possono accedere alla Spa-birreria solo se accompagnati da un genitore.

Su Tripadvisor sono presenti alcune recensioni inerenti la Spa-Birreria islandese ma per farsi un’idea del posto e dei bagni di birra offerti, si può visitare il sito www.bjorbodin.com

(Foto: thespaman.co.uk)