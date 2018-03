Infarto: come prevenirlo con una corretta alimentazione

Alcune malattie cardiovascolari come l’infarto si possono prevenire con una corretta alimentazione e seguendo una dieta in grado di diminuire il colesterolo cattivo, una delle principali cause di malattie cardiocircolatorie.

Tra tutte le diete che aiutano e prevenire l’infarto troviamo quella vegetariana, che è a basso contenuto calorico e di conseguenza è un vero toccasana per la salute del nostro cuore.

A dimostrarlo è la American Heart Association, che ha recentemente pubblicato sulla rivista Circulation uno studio svolto dai ricercatori dell’Università di Firenze e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. I Ricercatori hanno monitorato gli effetti di entrambe le tipologie di dieta su un campione di persone, per verificare se il passaggio ad una dieta vegetariana sarebbe stato efficace nel prevenire infarti e malattie cardiache, rispetto alle persone abituate ad una dieta carnivora.

“Studi precedenti hanno già confrontato gli effetti della dieta mediterranea con quelli di una dieta occidentale, ricca di carne e grassi. La nostra ricerca, invece, è la prima che fornisce un confronto diretto tra dieta mediterranea e vegetariana”, precisa l’autore Francesco Sofi, professore di Scienze dell’alimentazione dell’Università di Firenze.

Lo studio è stato condotto su 118 individui sani, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, tutti in sovrappeso e con un tasso di rischio cardiovascolare medio-basso. Inizialmente è stato chiesto ai partecipanti di seguire una dieta vegetariana a basso contenuto calorico per 3 mesi, trascorsi i quali erano tenuti a cambiare dieta e seguire quella meditaeranea, ma sempre ipocalorica.

Dallo studio è emerso che entrambe le diete ipocaloriche, sia quella vegetariana che quella mediterranea, con il passare del tempo hanno causato una considerevole perdita di peso. I partecipanti infatti, dopo lo studio, hanno perso in media circa 3 chili rispetto al peso iniziale.

Tuttavia, sono state riscontrate alcune differenze considerevoli tra le due diete. Quella vegetariana in particolare ha ridotto considerevolmente i livelli di Ldl, ovvero il colesterolo cattivo, di più della dieta mediterranea che invece ha ridotto di più i trigliceridi, spesso causa di infarto ed ictus.

Entrambe le diete sono risultate ugualmente efficaci nella prevenzione di infarto e malattie cardiovascolari, perché si basano su un’alimentazione variegata e povera di grassi, promuovendo il consumo di alimenti sani e soprattutto in quantità limitate.

[Foto: www.foodservicedirector.com]