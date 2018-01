Inizia lʼanno con una lista di “cose da fare” per combattere lo stress

Crescere i figli, gestire le faccende domestiche, lavorare e mantenere la famiglia: sono alcuni dei compiti che tutti noi dobbiamo affrontare ogni giorno. L’anno nuovo comporta delle pesanti responsabilità e, un modo per evitare che questo 2018 contribuisca a innalzare il livello di preoccupazioni, è di stilare una semplice, ma efficace, “to do list”, ossia una serie di appunti e di cose da fare per evitare la nevrosi.

Se lo stress è dietro l’angolo, la cosiddetta “lista delle cose da fare” (quelle che le nostre madri utilizzavano in passato, tanto per intenderci) deve essere sempre a portata di mano. In modo che ognuno di noi possa segnarsi e controllare con calma le scadenze e le urgenze da affrontare durante la giornata, dando loro la giusta priorità.

Ottimizzare i tempi: questo è un punto focale da redigere in una “lista di cose da fare”. Inoltre bisogna stilare una prima versione, dove segnarsi tutti gli obiettivi di giornata, per poi ricontrollarla qualche minuto dopo, a mente fresca, e magari dopo aver sorseggiato una tisana rilassante.

In seguito bisogna concentrarsi su almeno tre punti specifici della lista che s’intende seguire, di norma quelli che si ritengono i più importanti. Questo è un modo per gestire gli impegni in modo da non incasinarsi con tutte le altre attività.

Una “to do list”, però, non è un trattato sociologico o scientifico, quindi bisogna rilassarsi e non pretendere la perfezione. Lo stress aumenta proprio quando le aspettative sono più alte, per questo il consiglio è di affrontare le faccende domestiche e lavorative con più flessibilità.

L’importanza di delegare: questo è un aspetto essenziale di un’efficace “lista di cose da fare”. Nessuno di noi è dotato di poteri paranormali, quindi tutti abbiamo bisogno di un aiuto. Per questo in una lista si possono intrecciare i compiti, magari affidando ad altri incombenze che non si possono affrontare in prima persona. Ciò diventa un modo per gestire le proprie forze, ma anche per responsabilizzare i vari componenti della famiglia.

La perfezione non esiste e bisogna affrontare la vita con il sorriso, ma è anche necessario trovare il tempo per ritrovare noi stessi. Un modo per affrontare e superare l’ansia è proprio quello di dedicare un po’ di spazio alle nostre passioni. Gli uomini possono trascorrere un’ora in palestra e le donne frequentare un corso di teatro. Questo può essere un modo efficace per affrontare lo stress.

Insomma, come abbiamo visto questa “to do list” è un po’ diversa da quella che scrivevano le nonne, e che di solito era riservata ai peperoni o al pane da comprare al mercato. Perché la società moderna viaggia a una velocità maggiore di quella passata, e tutti noi paghiamo in prima persona lo scotto di essere sempre al centro delle turbolenze domestiche e famigliari.

