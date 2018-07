L’estate 2018 è arrivata: sole, ferie, mare e… dieta! Ebbene sì sembra proprio che essere a dieta durante l’estate non sia una scelta così insolita.

C’è chi lo fa per potersi concedere qualcosa durante le tanto attese ferie, c’è chi lo fa perché la prova costume è stata un flop e chi invece crede che la stagione estiva sia particolarmente favorevole.

Qualunque sia la vostra scelta in merito è molto importante non perdere di vista i principi della sana e corretta alimentazione: l’unica che può davvero aiutarci ad essere belli, sani e in forma.

Troverete informazioni contrastanti sulle diete estive: c’è chi fa il digiuno intermittente, chi mangia solo frutta, chi aumenta le fibre, chi elimina i carboidrati.

Niente di più sbagliato!

Carboidrati, grassi e proteine sono i nutrienti fondamentali della nostra alimentazione e quelli più importanti per garantire delle corrette funzioni metaboliche. I carboidrati, infatti, sono la fonte di energia fondamentale per il nostro corpo.

Le loro funzioni metaboliche sono molteplici:

Creano riserve di energia per utilizzi futuri

Partecipano al mantenimento della salute intestinale migliorando la flora batterica

Contribuiscono al transito intestinale grazie alla presenza di fibre

Regolano la presenza di glucosio, colesterolo e trigliceridi nel sangue

Intervengono direttamente nella formazione degli anticorpi e nell’ossidazione dei grassi

Esistono due tipologie di carboidrati e i loro effetti sul corpo sono completamente differenti. Sapete come distinguerli?

Carboidrati buoni

Si tratta dei carboidrati con un basso indice glicemico presenti negli zuccheri della frutta, nei legumi, nei cereali e nei vegetali. Aumentano l’apporto di vitamine, minerali, fibre e moltissimi altri nutrienti.

Ecco alcune delle loro caratteristiche fondamentali:

Presentano una scarsa densità calorica. Questo significa che ne potete mangiare in grandi quantità senza paura di ingrassare.

Apportano una grandissima quantità di nutrienti fondamentali per la salute del nostro organismo

Contengono grandi quantità di fibre fondamentali per abbassare i livelli di colesterolo e zucchero nel sangue e per prevenire stipsi, emorroidi e cancri dei tratti digestivi

Contengono quantità minime di sodio e grassi saturi permettendo di proteggere cuore e vasi sanguigni.

Carboidrati cattivi

Questi carboidrati presentano un alto indice glicemico e sono presenti nel pane, negli zuccheri raffinati, nelle bevande preconfezionate, nel riso bianco e in qualsiasi alimento che abbia subito una trasformazione. Questa tipologia di carboidrati aumentano esponenzialmente la possibilità di numerose problematiche fisiche.

Le loro caratteristiche fondamentali sono praticamente opposte a quelle elencate prima:

Alta densità calorica: una piccola porzione copre tutta la quantità giornaliera raccomandata di calorie. Spesso l’assunzione di questi carboidrati si traduce, quindi, in un aumento del grasso corporeo (calorie non utilizzate che si accumulano nei tessuti)

Apporto nutrizionale scarso o inesistente

Poveri di fibre

Alti livelli di colesterolo e grassi saturi, molto pericolosi per il sistema circolatorio se consumati in eccesso.

L’indice glicemico misura la rapidità con cui la glicemia aumenta dopo i pasti. Alimenti con alto indice glicemico causano picchi di zuccheri nel sangue mentre quelli con basso indice glicemico vengono digeriti più lentamente senza generare modifiche repentine alla composizione sanguigna.

Diete ricche di alimenti con alto indice glicemico sono direttamente correlate al rischio di obesità, diabete, problemi cardiaci, degenerazione maculare legata all’età, infertilità e tumori del colon. Gli alimenti con basso indice glicemico, al contrario, sono utili nel controllo del diabete e nella perdita di peso.

Distinguere i carboidrati è fondamentale ma potrebbe non essere sufficiente per strutturare una dieta sana e bilanciata.

Ricordate che la vostra salute è preziosa ed è importante essere seguiti da un professionista che vi possa indicare la scelta migliore per la vostra vita, le vostre abitudini e i vostri obiettivi. Trova il nutrizionista qualificato vicino a te tra quelli iscritti du StarOfService: la scelta giusta per ogni stagione!

Nell’attesa di consigli più approfonditi e professionali abbiamo elaborato qualche indicazione per iniziare sulla strada giusta: