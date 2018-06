Mangiare in ufficio fa ingrassare, ecco perché

Mangiare in ufficio fa ingrassare e può essere deleterio per la salute, questo è quanto afferma uno studio condotto dalla American Society of Nutrition. Lo studio ha analizzato nel dettaglio le abitudini alimentari e i cibi consumati in ufficio da oltre 5mila lavoratori, e i risultati non sono stati incoraggianti. Il pasto medio consumato in ufficio è risultato spesso troppo calorico e pieno di cibi raffinati che non fanno bene alla salute.

Mangiare in ufficio fa ingrassare, no ai cibi già pronti

Lo studio condotto dalla American Society of Nutrition ha rivelato che chi mangia regolarmente in ufficio ha più probabilità di diventare obeso o avere problemi di colesterolo alto. Ma per quale motivo mangiare in ufficio fa ingrassare?

Uno dei motivi principali sarebbe dovuto alla tipologia di cibi consumati dai lavoratori, che non si sposano bene con la vita sedentaria di chi lavora in ufficio. Per la maggior parte si tratta di pasti già pronti, ricchi di carboidrati e poveri di cereali integrali e proteine.

Chi lavora in ufficio in genere ha poco tempo per pranzare e spesso ordina cibi già pronti dai fast food, che sono altamente calorici e dannosi per la salute se consumati regolarmente.

Anche saltare il pranzo è un’abitudine sbagliata, perché spesso e volentieri si finisce con lo spiluccare tutto il giorno mentre si lavora. Anche se si è sommersi dal lavoro da fare, è sempre meglio prendersi quei 10 minuti di tempo per consumare un pasto sano, piuttosto che digiunare e fare tanti piccoli pasti non salutari.

Mangiare in ufficio fa ingrassare, ma attenzione anche ai pranzi di lavoro

Anche i pranzi di lavoro con i colleghi o col capo possono far ingrassare, se diventano un’abitudine. Questo perché si passa molto tempo seduti a tavola a parlare di lavoro, e quando si è in compagnia è più facile cadere in tentazione e non rispettare la dieta. Come risolvere questa situazione?

Cercando di limitarsi ai pranzi di lavoro necessari e più importanti, o comunque se proprio non si può rifiutare l’invito è bene contenersi e scegliere dal menu i cibi meno grassi e calorici. Mangiare in ufficio fa ingrassare, ma se non ci si controlla anche fuori il rischio è lo stesso.

[Foto: https://www.melarossa.it]