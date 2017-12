Natale: ecco come fare attenzione alla linea

Cominia il periodo delle feste e non c’è modo di evitare le abbuffate, con amici o famiglia: se siete dei fanatici della linea, come potete affrontare serenamente questo periodo?

Le soluzioni sono molteplici, l’importante è non impazzire appresso al cibo.

Evitate intanto di digiunare prima dei cenoni: non mangiando nulla nei giorni precedenti, infatti, arriverete affamatissimi a Natale e mangerete ancor di più. Cercate invece di mangiare regolarmente, così che durante l’abbuffata festiva riusciate a contenervi, nei limiti del possibile. Evitate di mangiare cibi ricchi di conservanti e pieni di grassi, preferendo preparazioni più tradizionali, sebbene ricche. Un altro metodo per evitare di prendere troppi chili è quello di togliere, o quanto meno ridurre al minimo, il consumo di alcool: champagne, prosecco, vini e birre sono pieni di zuccheri e faranno lievitare il vostro peso.

Evitate, poi, di fare porzioni esagerate: ok, durante le feste si mangia di più, ma non è scritto da nessuna parte che dobbiate sentirvi male, solo per soddisfare la vostra gola.

Dulcis in fundo…muovetevi. Muovetevi il più possibile: uscite, fate lunghe passeggiate ed evitate di rimanere in casa tutto il tempo. Così facendo, pur mangiando un po’ di più, avrete comunque la possibilità di bruciare calorie e grassi.

Ma soprattutto non state a pensare costantemente alla linea, altrimenti vi rovinerete le feste. D’altra parte, di tanto in tanto, qualche “regalo” potete anche concedervelo.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, melarossa.it, wired.it]

[foto: www.ilgiornaledelcibo.it]