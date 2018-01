Perché si ricorre alla medicina estetica

La cura dell’aspetto esteriore è sempre stato di rilevante importanza per la nostra società, con il passare del tempo sembra esserlo diventato ancora di più.

La volontà di apparire sempre giovani e al meglio ha portato, in Italia, una crescita sostanziale di persone, sia uomini che donne, che si affidano alla medicina estetica e, con questo, alla crescita degli utenti che cercano informazioni su siti dedicati alla medicina estetica.

Arriva il momento, dopo i 25 anni, in cui ci si inizia a domandare “dovrei ricorrere alla medicina estetica?”, che sia per correggere una piccola imperfezione avuta da sempre o per eliminare le prime rughe o macchie visibili. Quando la crema non è più sufficiente per determinati problemi, ci si rivolge al medico estetico.

È per l’appunto il caso di macchie solari, causate da una distribuzione poco regolare della melanina, o del rilassamento cutaneo che inizia a farsi vedere.

Quando questi primi segni del tempo compaiono devono essere tenuti sotto controllo e monitorati per evitare peggioramenti e con la medicina estetica è possibile tenere la propria pelle al sicuro dall’invecchiamento cutaneo, rallentandone il processo.

Cosa si aspetta una persona che si rivolge al medico estetico?

Nel momento in cui ci si rivolge al medico estetico, quasi tutti si aspettano una soluzione immediata, un ringiovanimento veloce e soprattutto si aspettano di ricevere il trattamento che vogliono senza sapere che, probabilmente, esistono trattamenti migliori e più efficaci per il proprio inestetismo.

I medici estetici scoraggiano trattamenti non necessari per il corpo dei propri pazienti.

La prima cosa da fare quando ci si presenta dal medico estetico è aprire un dialogo onesto, dove si spiegano quali siano i propri disagi o le proprie motivazioni che hanno spinto a rivolgersi al suo studio. Il medico estetico valuterà così, con grande professionalità e occhio critico, se la medicina estetica è la soluzione adeguata o meno.

Cosa spinge a rivolgersi alla medicina estetica?

La scelta di sottoporsi ad un trattamento di medicina estetica può dipendere da numerosi fattori.

La ragione risiede nel desiderio di migliorarsi e migliorare il proprio aspetto. La maggior parte dei pazienti vuole, infatti, sembrare più giovane senza sconvolgere il proprio viso.

Dunque la motivazione principale è: sentirsi bene con sé stessi e apparire meglio sui social network. A questo punto la domanda sorge semplice: è davvero necessario ricorrere alla medicina estetica per stare bene con il proprio corpo? O viene considerata come una scorciatoia per non affrontare davvero i propri problemi? Queste sono domande alle quali, però, non possiamo dare risposta, perché questa risiede in un percorso introspettivo che ciascuno dei futuri pazienti dovrebbe fare.

Quali sono i trattamenti più richiesti?

Tra i trattamenti di medicina estetica più richiesti, soprattutto dopo i 35 anni, abbiamo i filler e la tossina botulinica.

Ultimamente sta prendendo piede anche un nuovo trattamento, un vero trend ormai per chi ha superato i 40 anni, parliamo di ultrasuoni microfocalizzati.

Questo nuovo trattamento, arrivato in Italia direttamente dall’America dopo aver superato i controlli FDA e degli enti Italiani, è interessante non solo per l’innumerevole richiesta di trattamenti, ma anche per i risultati sorprendenti che si ottengono.

Gli ultrasuoni microfocalizzati, agiscono direttamente sui tessuti profondi del derma per contrastare la lassità cutanea, in modo sicuro e controllato. Come? Grazie all’ausilio di un ecografo che permette di monitorare passo passo, dove convogliare gli ultrasuoni. L’azione degli ultrasuoni genera la neocollagenesi, ovvero la produzione di nuovo collagene, ragion per cui i risultati sono progressivi nei 6 mesi successivi al trattamento.

Vantaggi della medicina estetica