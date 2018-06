Prevenzione cancro: le raccomandazioni

Dieci accorgimenti per la prevenire cancro. La lotta al cancro è legata in maniera indissolubile al nostro tenore di vita ma, soprattutto, al regime alimentare cui siamo abituati.

Prevenzione cancro: cosa fare?

E’ questa, in sintesi, la chiave d’interpretazione del decalogo redatto dal “World Cancer Research Fund” per la prevenzione cancro. Un pacchetto di scelte salutari che il professor Martin Wiseman ritiene necessario seguire e che, insieme ad altri esperti, ha redatto in un articolo pubblicato recentemente negli States.

Ma vediamo nello specifico quali sono queste raccomandazioni che bisogna seguire per prevenire il cancro. Iniziamo con le prime cinque:

NON ANDARE IN SOVRAPPESO

L’obesità è una delle cause scatenanti dei tumori. Per questo è importante applicare un controllo serio sulla nostra dieta affinché si possa mantenere stabile la massa corporea.

ALLENARE IL PROPRIO CORPO

Solo la dieta non basta: per prevenire il cancro, infatti, bisogna eseguire una corretta attività fisica. Lunghe passeggiate, tanto jogging e qualche ora in palestra consentono di arginare tumori al colon e al seno.

LIMITARE I FAST FOOD

A tutti piacciono pollo fritto e patatine, ma, secondo Wiseman, il cibo fritto è sottoposto a svariati processi industriali. Per questo, bisogna limitarne il consumo.

CONTROLLARE COSA BEVIAMO

Quello che beviamo può avere un’incidenza negativa sul nostro corpo. Le bevande zuccherate, ad esempio, possono favorire lo sviluppo di tumori al fegato. Quindi meglio puntare su acqua e tè.

STOP ALL’ALCOL

Il cancro all’esofago, alla faringe e allo stomaco può essere causato anche dall’alcol. Limitare le bevande con un alto tasso alcolico è un buon metodo di prevenzione.

Altri consigli da seguire

Nella carrellata di consigli da seguire per la prevenzione cancro, non mancano le curiosità:

FRUTTA E VERDURA

Il consiglio di Wiseman è di mangiare quattrocento grammi al giorno di frutta e verdura. Si tratta di alimenti che hanno un apporto decisivo alla prevenzione per i tumori.

DIMINUIRE LE CARNI ROSSE

Bistecche, salami e prosciutti vanno limitati perché le carni rosse e tutti i suoi derivati. Infatti, come dimostrato da eminenti ricerche scientifiche, possono causare il cancro.

EVITARE GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

I medici consigliano alimenti sani e di origine controllata. Questo perché gli integratori non servono a ridurre i rischi di cancro.

ALLATTARE AL SENO

Sostituire il latte in polvere con quello del seno è un ottimo sistema per prevenire vari tumori. L’allattamento consente inoltre alla donna di evitare il cancro alla mammella. E permette al bimbo di crescere meglio.

AFFIDARSI AGLI ESPERTI

Chi ha avuto un cancro, o chi sta per combatterlo, deve affidarsi a medici competenti. Una terapia seria, a discapito di fantomatiche cure alternative, è una raccomandazione imprescindibile per una giusta prevenzione.

