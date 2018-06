Quali strumenti utilizzare in casa per monitorare ossigenazione e temperatura corporea

Alcuni pazienti, hanno la necessità di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Questa particolare condizione, può essere presa in esame tramite l’uso di un pulsossimetro. Questo piccolo strumento, indiretto e per nulla invasivo, può essere utilizzato per ottenere i dati relativi alla saturazione dell’ossigeno nel sangue, ma non solo, poiché è in grado di rilevare anche la frequenza del battito cardiaco, l’indice di perfusione e la curva plestimografica.

Questi strumenti, che prima venivano utilizzati soltanto in ospedale e in ambulanza, ora sono disponibili anche per l’uso domestico. Il loro utilizzo è davvero molto semplice e può essere collegato tanto al dito, quanto al lobo dell’orecchio. Anche il suo funzionamento è abbastanza semplice, dato che si basa sulla spettrofotometria. La piccola pinza, infatti, emette delle radiazioni luminose, per rilevare le lunghezze d’onda. I fasci di infrarossi, attraversando il dito (o il lobo dell’orecchio, appunto), vengono inglobati da emoglobina legata all’ossigeno e non.

Anche la lettura può essere fatta da chiunque. Basti ricordare che:

• L’emoglobina legata, in condizioni di normalità, supera il 96%, ma non giunge fino al 100%

• C’è la probabilità di iperventilazione, se il valore è uguale o superiore a 100

• Tra il 93 e il 95%, è presente un problema di ossigenazione lieve

• L’insufficienza di ossigeno nel sangue, si rileva tra il 90 e il 92%

Altro apparecchio, che utilizza i raggi infrarossi per verificare lo stato di salute del paziente, è il termometro a infrarossi. Chi cerca il miglior termometro infrarossi resterà stupido dalla grandissima varietà di prodotti disponibili sul mercato. Non tutti sanno, che la febbre è fondamentale per il nostro organismo, guai a non avercela in presenza di virus e batteri, poiché rappresenta il meccanismo di autodifesa migliore del nostro corpo. La temperatura, può essere rilevata in varie parti del corpo, con differenze che possono oscillare fino a 0,5° a seconda del luogo in cui viene utilizzato il termometro.

Oggi, i termometri che utilizzavano le nostre mamme, ma ancor di più le nostre nonne, non sono più disponibili. Stiamo parlando dei termometri a mercurio, una sostanza pericolosa se a contatto con la pelle. Siccome erano in vetro questi termometri e potevano rompersi facilmente, sono stati praticamente sostituiti dai termometri digitali a infrarossi.

Innanzitutto, questi termometri sono molto più comodi da utilizzare. Infatti, bastano appena 2-3 secondi per prendere la lettura e possono essere utilizzati, a seconda del modello, in vari modi, prendendo la temperatura dall’orecchio, dalla fronte, o addirittura a distanza (ideali per bambini piccoli che stanno dormendo).

I termometri ad infrarossi più precisi, sono quelli auricolari, ma sono anche quelli più costosi. Senza ombra di dubbio però, sono il prodotto migliore per coloro che vogliono prendere la temperatura velocemente e con altrettanta precisione. Inoltre, a differenza di quello che si potrebbe pensare, la modalità di misurazione, non è per nulla invasiva. Ovviamente, se non si vuole affatto il contatto con la pelle, si consiglia di acquistare termometri a distanza, anche se le loro precisione non è massima.