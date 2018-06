Reumatismi, adesso si possono curare con i farmaci low cost

Reumatismi, arrivano i farmaci low cost per alleviare il dolore. Durante il Congresso Europeo delle Malattie Reumatiche i medici si sono confrontati sull’utilizzo di farmaci alternativi più economici. In Italia quasi 1 paziente su 10 soffre di patologie reumatiche, e questo rappresenta un costo notevole per l’assistenza sanitaria e per i pazienti stessi che spesso devono sottoporsi a cure assai costose. Tra questi anche i problemi al ginocchio.

I farmaci biosimilari per curare i reumatismi30

I farmaci biologici sono l’ultima frontiera per quanto riguarda la cura dei reumatismi. Spesso però le terapie a base di farmaci biologici si sono rivelate troppo costose. Per questo motivo sono stati implementati i cosiddetti farmaci biosimilari, un’alternativa low cost al farmaco biologico. Alla fine sarà il medico a decidere se procedere con un trattamento biologico o con il suo equivalente low cost biosimilare, eventualmente si può anche iniziare la terapia e sostituire il farmaco durante la cura.

“Ben vengano farmaci più economici ma nel rispetto di quelle che sono le indicazioni che il medico dà rispetto alla scelta terapeutica sul singolo paziente sulla base dei dati clinici e biologici dei pazienti – commenta Luigi Sinigaglia dell”Istituto Gaetano Pini di Milano, presidente eletto della SIR. I farmaci biosimilari non possono essere un passepartout per tutti i farmaci biologici che curano i reumatismi, perché ad oggi l’esperienza e la ricerca medica hanno a disposizione ancora pochi dati oggettivi e scientifici su cui potersi muovere.

L’80% dei medici italiani cura i reumatismi con i farmaci low cost

L’ingresso sul mercato dei farmaci biosimilari vuol dire possibilità di risparmio, sia per il sistema sanitario che per i pazienti stessi. Alcune regioni, come la Toscana e il Piemonte hanno già iniziato a curare i reumatismi con i farmaci biosimilari, che ormai hanno sostituito del tutto quelli biologici.

Il Direttore Generale della Asl Toscana ha già inviate delle comunicazioni in merito a tutti gli specialisti, invitandoli a prescrivere i farmaci meno costosi per la cura dei reumatismi. La proposta è stata ben accolta e nel giro di alcuni mesi l’80% dei pazienti sono passati alle nuove cure economiche. L’obiettivo dei farmaci antireumatici low cost è di ottenere un risparmio di circa 1 milione e mezzo di euro.

