Sei milioni di italiani soffrono di apnee notturne

La sindrome delle apnee notturne, dette anche apnee ostruttive del sonno (OSAS), si sta diffondendo sempre di più, si stima infatti che a soffrirne siano oggi ben sei milioni di italiani.

Secondo uno studio eseguito sulla popolazione italiana e durato ben due anni (2016/2017), sarebbero circa sei milioni di uomini a soffrire di apnee notturne. Lo studio è stato condotto su 11 mila autotrasportatori italiani maschi ed ha evidenziato come la sindrome delle apnee notturne colpisca soprattutto la popolazione maschile tra i 40 e i 70 anni.

I dati completi dello studio saranno presentati a Roma in occasione del Convegno “Prevenzione dell’Osas: guadagno in benessere e salute e risparmio sulla vita e sul lavoro”, che aprirà ufficialmente la Giornata mondiale del sonno, prevista per il 16 Marzo 2018.

La ricerca ha messo in evidenza che oltre la metà degli autotrasportatori italiani (circa il 55%) è a rischio sindrome di apnee notturne, mentre chi già soffre di questa patologia corre un rischio 7 volte maggiore di peggiorare le proprie performance lavorative.

La sindrome di apnee notturne può causare inoltre numerosi incidenti stradali e disattenzione alla guida, il che vuol dire gravare sulla società per la questione della mancata prevenzione e cura di questa sindrome.

“Se in Italia i cinque-sei milioni di potenziali pazienti Osas venissero adeguatamente trattati – spiega Sergio Garbarino, responsabile scientifico dello studio – permetterebbero un risparmio annuo di oltre 15 miliardi di euro, quasi l’equivalente dell’ultima manovra finanziaria”.

Rendersi conto di soffrire della sindrome di apnee notturne non è facile, in quanto si tratta di una patologia silenziosa i cui sintomi possono comparire durante il sonno. Una malattia subdola, spesso infatti è il coniuge che si accorge dell’insorgere delle apnee notturne quando notano un russamento intermittente o nei casi più gravi improvvisi risvegli causati da soffocamenti.

Oggi esistono molte terapie che consentono di tenere sotto controllo la sindrome delle apnee notturne, come ad esempio la Cpap, la chirurgia otorinolaringoiatrica, la Terapia con Mad e le terapie posizionali. Per capire le cause di questa sindrome è necessaria la fenotipizzazione del paziente, che può svelare i meccanismi che hanno causato l’evento ostruttivo.

