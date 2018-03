Social addiction, nevrotici e coscienziosi i soggetti più a rischio

Le persone con un carattere di un certo tipo sarebbero più inclini a sviluppare dipendenze dai social, vale a dire a controllare ripetutamente il proprio smartphone, postare contenuti e commentare. Le personalità problematiche non sarebbero le uniche ad essere social addicted, le persone nevrotiche e coscienziose sono ugualmente soggette alla dipendenza.

A dimostrare ciò è stato uno studio dell’Università di Binghamton nello stato di New York. I ricercatori hanno esaminato 300 studenti universitari distribuendo loro dei questionari per cercare di capire le caratteristiche del loro carattere e la loro attitudine verso la tecnologia, in particolare per quanto riguarda i social media. I soggetti esaminati sono stati suddivisi in base al criterio dei Big 5, le 5 caratteristiche di personalità che servono a categorizzare le persone: estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo e apertura mentale.

Dallo studio è emerso che l’estroversione e l’apertura mentale non sono particolarmente legati ai soggetti social addicted, e non causano un consumo ossessivo di social. Invece i soggetti nevrotici e coscienziosi tendono di più a controllare morbosamente il telefono. I ricercatori hanno quindi dimostrato che i soggetti che presentavano entrambe queste caratteristiche erano più a rischio dipendenza da social.

I risultati dello studio hanno stupito tutti, perché di solito le persone coscienziose sono quelle che hanno più auto controllo e disciplina. Perché allora queste persone tendono di più a diventare soggetti social addicted? «Probabilmente l’alto livello di ansia annulla la percezione dell’autocontrollo che ha la persona coscienziosa», spiega uno degli autori dello studio, Isaac Vaghefi, professore di Sistemi Informatici di New York.

Inoltre, alla figura del social addicted si accosta spesso quella del troll, ovvero i cosiddetti disturbatori della rete che lasciano di propositi commenti negativi e offensivi per compensare le proprie frustazioni sul web. Anche questo stereotipo è da rivedere, in quanto la ricerca di Vaghefi ha dimostrato che i soggetti con una personalità gradevole e coscienziosa potrebbero avere gli stessi comportamenti sui social media.

