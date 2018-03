Torna l’ora legale: ecco come affrontare eventuali malesseri

E’ tornata l’ora legale. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo tutte le lancette si sono spostate in avanti di 60 minuti. La primavera è dunque arrivata, e le giornate iniziano ad allungarsi sempre di più. L’ora legale però non torna mai da sola, porta con sè sempre qualche piccoli malessere passeggero. Molte persone infatti potrebbero risentire dell’entrata in vigore dell’ora legale e lamentare dei piccoli disturbi momentanei, causati dalla normale reazione del corpo alla differenza tra l’orologio interno (ritmo circadiano) e quello esterno.

L’ora legale può scatenare nei soggetti più sensibili delle leggere anomalie sui ritmi dell’organismo, come ad esempio sensazioni di malumore, malessere generale, stanchezza, stress, elevata irritabilità e sintomi tipici del jet lag. Si tratta in ogni caso di disturbi passeggeri che nella maggior parte dei casi tendono a scomparire nell’arco di tre o quattro giorni al massimo. Nei soggetti più sensibili i sintomi si potrebbero prolungare fino ad una settimana.

Assosalute, l’Associazione Nazionale di farmaci di automedicazione, ha dato alcuni consigli su come affrontare al meglio i malesseri causati dall’ora legale, come ad esempio andare a dormire prima o impostare la sveglia mezz’ora prima del solito, in modo da aiutare l’organismo ad abituarsi al nuovo orario. Inoltre, si raccomandano sempre pasti leggeri la sera in modo da non appesantirsi e favorire la digestione, evitando l’abuso di caffeina o teina che potrebbero influire negativamente sulla regolarità del ciclo sonno-veglia.

Nel caso in cui l’ora legale continui a causare stanchezza o irritabilità, si consiglia l’assunzione di integratori di magnesio, che aiutano a ristabilire il giusto equilibrio.

Se si fa attività fisica, anche se leggera, è preferibile farla di mattina ed evitare il movimento la sera, perché non aiuta il sonno. Se l’insonnia dovesse persistere si può ricorrere all’automedicazione assumendo sedativi leggeri di origine vegetale, come ad esempio la passiflora o la valeriana, in modo da favorire il riposo e conciliare il sonno.

