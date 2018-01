Virus nella metro e sui bus: a rischio migliaia di pendolari

L’inverno non significa solo l’arrivo del maltempo e del freddo, ma è anche la stagione perfetta per ammalarsi, e raffreddori e influenze coinvolgono milioni di cittadini. Ciò può avvenire per via dei i virus che troviamo negli autobus e nelle metropolitane che, ogni giorno, prendiamo per andare a scuola o a lavoro.

I luoghi chiusi, come gli scompartimenti di un treno, possono diventare un ricettacolo perfetto per i virus. I pendolari sono dunque quelli più a rischio di influenze e raffreddori? Stando a quanto riportato dal dottor Carlo Selmi, docente all’Università di Milano, metropolitana e autobus “trasportano facilmente i virus”, a differenza dei batteri, che sembrano non sopravvivere a quel particolare tipo di ambiente.

Per questo motivo negli Stati Uniti i medici consigliano, a chi avverte i primi sintomi influenzali, di non mettersi in viaggio. Perché i mezzi pubblici diventano dei luoghi a forte rischio di contagio, dove è possibile che i virus possano trasferirsi da un corpo all’altro.

Un altro aspetto interessante riguarda i rischi che una parte di pendolari corrono: secondo uno studio redatto dalla “BMC Infectious Diseaes”, essi riguardano soprattutto chi usa i mezzi sporadicamente. E’ ironico pensare che sia gli abbonati, sia quelli che viaggiano quotidianamente con metro e autobus sviluppino una forma di resistenza maggiore ai virus rispetto agli altri.

Lo studio americano, però, è stato confutato da un’altra ricerca, compiuta a Londra dalla “School of Hygiene and Tropical”, che dimostra quanto i rischi di contagio siano uguali sia per chi fa uso regolare dei mezzi pubblici, sia per chi li utilizza di rado.

Ma come avviene un contagio? I virus si trasmettono via aerea tramite tosse e starnuti. Ma i rischi sono comunque contenuti perché “le gocce di saliva più visibili”, spiega il dottor Selmi, “non sono quelle più pericolose perché troppo pesanti per raggiungere l’interlocutore”. Le mani sono un veicolo di diffusione per il virus perché permette ai vari microrganismi di penetrare nel nostro corpo attraverso gli occhi e la bocca, che tocchiamo ogni giorno.

Per combattere in modo efficace i virus è consigliabile coprirsi la bocca quando si starnutisce, utilizzando dei fazzoletti di carta, e lavare le mani più frequentemente. Inoltre non bisogna dimenticare di potenziare anche il sistema immunitario con una dieta sana e sottoponendoci, se è il caso, a delle terapie di vario tipo, tra cui la vaccinazione.

Insomma, prevenire è meglio che curare, però fa stupore scoprire che, nella metropolitana di New York esistano oltre seicento microrganismi, in genere innocui e che il nostro sistema immunitario è in parte in grado di sconfiggere. Virus e batteri che, però, viaggiano con noi. I pendolari sono dunque avvisati: appena avvertite i primi sintomi influenzali intervenite in modo tempestivo con i farmaci. Oppure restate a casa.

