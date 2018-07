Vuoi dimagrire? Ecco i motivi per fare sempre colazione

Fare sempre colazione è fondamentale, specialmente se si vuole iniziare una dieta. Iniziare la giornata con un pasto ricco e sostanzioso è il primo passo per perdere qualche chilo e dimagrire in modo sano. Nonostante questo, sono molte le persone che regolarmente saltano la colazione. Questo perché la mattina spesso non si ha molta fame, e si fa leva su questa mancanza di appetito per perdere peso. In realtà saltare la prima colazione non è un buon modo per rimettersi in forma.

Fare sempre colazione aiuta il metabolismo

Al mattino abbiamo bisogno di una carica di energia in quanto il digiuno notturno ha utilizzato tutta quella presente nel nostro organismo. Per questo fare sempre colazione è fondamentale, perché serve a riempire i nostri serbatoi di energia che durante la notte si sono svuotati. La colazione serve a rimettere in circolo le scorte di glicogeno epatico, si consiglia dunque di consumare cibi sani e ricchi di carboidrati.

L’indice glicemico andrebbe mantenuto basso, si consiglia dunque di fare sempre colazione con frutta come fragole, ciliegie e mirtilli abbinate ad avena o cereali integrali. Anche le proteine sono importanti, perché sostengono i nostri muscoli. La colazione ideale dovrebbe essere a base di proteine magre, come yogurt bianco o yogurt greco. Anche la ricotta vaccina con pochi grassi è un’ottima alternativa, chi ama il salato può iniziare il salato con del salmone affumicato. Chi segue una dieta vegetariana invece dovrebbe fare sempre colazione con albume d’uovo o fonti di soia.

Fare sempre colazione aiuta a sentirsi più sazi

La prima colazione aiuta a sentirsi sazi e più a lungo. Iniziare la giornata con un pasto bilanciato e ricco di proteine e carboidrati favorisce il senso di sazietà, ed evita la tentazione di fare tanti piccoli spuntini. Sono proprio le proteine che stimolano alcuni ormoni responsabili del senso di appetito. Fare sempre colazione aiuta la dieta e permette di arrivare meno affamati al pranzo.

Attenzione però al tipo di colazione, un pasto troppo ricco di carboidrati porta all’ipoglicemia reattiva. Dopo appena un’ora si avrà fame di nuovo. Una colazione bilanciata serve a prolungare il senso di sazietà e stimola una maggiore concentrazione. Anche l’apprendimento e la memoria migliorano, specialmente se al mattino si consuma cacao pregiato. I flavonoidi in esso contenuti contribuiscono ad ossigenare il cervello e il risultato sarà un umore migliorato e maggiore capacità visiva.

[Foto: www.starbene.it]