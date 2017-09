5 accessori iPhone di cui non puoi fare a meno

Lo smartphone è diventato un dispositivo indispensabile nella nostra quotidianità, un dispositivo che portiamo sempre con noi e che ci semplifica la vita. Grazie alle migliaia di applicazioni esistenti, l’iPhone può trasformarsi in qualsiasi oggetto: una macchina fotografica, uno strumento per il lavoro, un dispositivo per fare sport e molto altro.

Tuttavia, ci sono dei limiti per i quali il cellulare da solo non basta e perciò abbiamo pensato ad una selezione di accessori che ci aiuteranno a migliorare la sua utilità. Dai sistemi di ricarica passando per le soluzioni di mobilità, fino ad arrivare a gadget per la musica, ecco 5 accessori che non possono assolutamente mancare se hai un iPhone:

Al posto delle tradizionali cuffie ci sono ora gli auricolari intelligenti AirPods, senza fili e con Bluetooth. Un prodotto all’avanguardia, di una comodità incredibile e che permette di accoppiare in maniera semplice e istantanea i tuoi auricolari con lo smartphone o tablet.

Per non restare senza batteria proprio nel momento peggiore, la batteria d’emergenza è uno degli accessori indispensabili da avere. Ci sono tante opzioni sul mercato ma noi vi consigliamo la Anker Batteria Portatile USB Power Core Mini 3350. Si tratta di un caricabatterie portatile ultra compatto (a forma di rossetto), con una ricarica molto veloce ed inoltre un’alta capacità. È compatibile con smartphone Apple e Android, tablet e altri dispositivi.

Gli smartphone stanno diventando sempre più intraprendenti sul piano della fotografia. Perciò esistono tante possibilità, per fotografi professionisti ma anche per coloro che vogliono massimizzare il risultato della fotocamera senza grandi complicazoni. Per questo ultimo caso, il Kit Universale Portatile HD Camera di VTIN è un’ottima opzione. Tra le sue migliori caratteristiche troviamo: obiettivo grandangolare e l’obiettivo macro, con materiale di alluminio aeronautico, durevole e portatile. In questo modo, permette di metterlo in tasca e scattare foto incredibili in tutto il mondo.

Il Cardiofrequenzimetro è un dispositivo elettronico dalle grandi potenzialità, ed un ottimo strumento per gli amanti dello sport. Con il tempo, e grazie alla ricerca e le evoluzioni tecnologiche, i cardiofrequenzimetri da polso sono diventati una vera e propria rivoluzione. Comodi, leggeri e con tante funzioni aggiuntive.

Dopo un accurato lavoro di ricerca, consideriamo che la migliore proposta basata sulla relazione qualità prezzo è il Cardiofrequenzimetro Willful 327. Misura la frequenza cardiaca, traccia l’attività, misura le calorie, la distanza e il sonno, avvisa l’utente quando ci sono notifiche di chiamate, SMS e reti sociali, dispone di telecontrollo di camera e musica, allarme, ed un lungo ecc.



Una soluzione magnetica per fissare l’iPhone nella bocchetta dell’aria dell’auto. L’aggancio sicuro è garantito in modo che il cellulare si manterrà al sicuro e in posizione mentre sarai alla guida della tua auto. Il Magnetic Car Mount della brand AUKEY offre una buona opzione che include due supporti magnetici in una sola confezione.