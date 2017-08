Agosto 2017: tutti i dettagli sulle nuove promozioni di Tre Italia

L’estate non è solo sinonimo di relax e vacanze ma anche di vantaggiose promozioni che Tre Italia ha in serbo per i suoi clienti. Una serie di novità che riguardano non solo messaggi gratis, Internet a 4GB e minuti illimitati verso altri gestori, ma anche la possibilità di accaparrarsi un Samsung Galaxy S8 e l’ultimo modello di Huawei P10 Plus a tariffe convenienti.

Una delle offerte che Tre Italia mette a disposizione per i suoi clienti è la Free Master Summer, che consente di ottenere un Huawei P10 Plus incluso nella promozione. Con 25,5 euro al mese oltre al modello di smartphone, versando un anticipo di 49 euro. Inoltre si potrà usufruire di cinquecento messaggi gratis, minuti illimitati verso tutti in Italia e all’Estero, trenta gigabyte di Internet con una velocità di rete fino a 4GB.

La Play Limited Edition di Tre Italia, invece, consente di ricevere un Huawei P10 Plus di ultima generazione a soli 20 euro mensili e che permetterà di ricevere mille minuti illimitati e dieci gigabyte di Internet a 4GB. L’unica differenza con Free Master Summer riguarda il saldo dello smartphone, con un anticipo di 100 euro, da versare mediante carta di credito e, giunti al trentesimo mese di promozione, una rata finale da pagare di 150 euro.

Ma le offerte di agosto che Tre Italia ha in serbo per i suoi clienti non sono di certo finite. Con All In Master Free Summer, infatti, si potrà ricevere un Samsung Galaxy S8 Plus con display ad alta risoluzione, una fotocamera a 12 pixel, e una memoria interna da 128 GB. Tre i modelli disponibili: nero, bianco e grigio entrambi in grado di resistere sia alla polvere che all’acqua.

La promozione per ottenere questo fantastico smartphone è di 11 euro mensili e con un anticipo di 249 euro. Una volta giunti al trentesimo mese, l’immancabile ma conveniente rata finale di 150 euro. Per quanto riguarda Internet e minuti illimitati, All In Master Free Summer propone un’offerta mensile di 9,50 euro anziché i “soliti” 19 e consentirà di navigare a 4G.

Anche con la Free Master Summer è possibile ottenere un Samsung Galaxy S8 Plus che sarà incluso nella promozione di agosto a 25,5 euro e non 35. In questo caso è previsto un anticipo di 159 euro da pagare mediante carta di credito. Compresi nell’offerta trenta GB di Internet, minuti illimitati e cinquecento messaggi.

Insomma, come abbiamo visto Tre Italia ha deciso di rinfrescare questo caldo mese di agosto con una serie di offerte che potranno interessare non solo i suoi clienti, ma anche nuovi acquirenti.

