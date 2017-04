Arriva in Italia Huawei P10 Plus: date, caratteristiche e prezzi

Huawei P10 Plus: arrivo previsto per il 15 aprile 2017. L’ultimo nato in casa Huawei è stato presentato il 26 febbraio scorso al Mobile World Congress 2017. L’arrivo del P10 Plus è previsto per il 15 aprile 2017.

Processore, batteria e fotocamera: tre elementi preziosi. Il top di gamma dell’azienda cinese promette bene sia per la fluidità del motore, sia per per la dotazione RAM in grado di arrivare fino a 6 GB. La ciliegina sulla torta, quella che piacerà a tutti, è la capacità fotografica del P10 . La doppia fotocamera posteriore Leica ha una risoluzione di 20 megapixel (sensore monocromatico) e 12 megapixel (sensore RGB), con f/1.8, laser autofocus e stabilizzatore ottico. Grazie all’interpolazione software, che combina i due due sensori posteriori, si possono ottenere immagini fino a 20 megapixel a colori. La fotocamera frontale Leica ha invece un sensore da 8 megapixel f/1.9. Caratteristiche che rendono questo top di gamma uno dei migliori smartphone fotografici in circolazione.

Le colorazioni disponibili, grazie alla collaborazione con Pantone, abbracciano tre nuove tonalità: Dazzling Gold, Dazzling Blue e Greenery, oltre a Mystic Silver, Rose Gold e Graphite Black. Il display Amoled è in QHD da 5.5” con 2560×1440 pixel.

Le altre caratteristiche tecniche di Huawei P10 Plus:

CPU : nuovo processore HiSilicon Kirin 960 ;

: ; RAM : 6 GB;

: 6 GB; Memoria interna : 64 GB o 128 GB. Presente uno slot per l’espansione tramite MicroSD;

: 64 GB o 128 GB. Presente uno slot per l’espansione tramite MicroSD; Batteria : 3.750 mAh;

: 3.750 mAh; OS: Android 7.0 Nougat.

Lo smartphone sarà disponibile in Italia dal 15 aprile 2017. Il prezzo varia a seconda della versione scelta: da 699 euro per quella con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a 829 euro per quella con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria.

(Foto: TuttoAndroid)