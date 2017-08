Entro la fine del 2017 è prevista l’uscita dell’iPhone 8

C’è grande attesa per l’uscita dell’iPhone 8. il nuovo dispositivo che, entro la fine dell’anno, dovrebbe comparire sul mercato. Lo scorso febbraio, durante il Mobile World Congress, la Apple non aveva rilasciato nessuna informazione in merito, ma le news degli ultimi giorni fanno pensare che l’azienda di Cupertino lancerà questo dispositivo entro Natale.

Questa volta la Apple vuole fare le cose in grandi, perché con questa nuova versione del loro smartphone potranno celebrare i dieci anni dall’uscita di quel primo modello che avrebbe rivoluzionato il settore dei dispositivi mobile. Tra i numerosi rumor in merito all’iPhone 8 sembra che avremo tre versioni diverse disponibili in commercio e con un design completamente nuovo.

Un display edge to edge, quindi privo delle solite bande nere presente ai bordi, e con uno schermo che andrà a occupare tutta la superficie frontale del dispositivo, che pare sarà in vetro, in modo da fornire all’utente uno visuale sempre ottimale: sono questi i primi dettagli emersi per quanto riguarda il design del nuovo iPhone.

Sulle caratteristiche tecniche la Apple non si è voluta sbilanciare, e in questo caso sul web gli analisti hanno ipotizzato che la memoria interna sarà differente in base alle tre versioni disponibili. Quindi avremo modelli da 32 GB e altri da 128 e 256. Il Touch id sarà incorporato nel display e la fotocamera che avrà un sistema dual-lens già visto per iPhone 7 Plus ma migliorato in vari aspetti tecnici.

Una delle novità tecnologiche del nuovo iPhone 8 sarà lo scanner dell’iride che potrà riconoscere immediatamente il proprietario analizzando, come avviene nei film di fantascienza, parte dell’occhio. Anche il sensore per le impronte digitali posizionato accanto alla telecamera posteriore dovrebbe servire per motivi di sicurezza, fornendo agli utenti la possibilità di personalizzare il loro dispositivo.

Qualche dettaglio anche sulla presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire il prossimo settembre, e non alla fine dell’estate com’era stato annunciato in precedenza. A differenza dello scorso anno con l’uscita del precedente modello, questa volta la Apple non vuole farsi cogliere impreparata e intende garantire la massima diffusione al suo iPhone 8.

Insomma oltre alle caratteristiche tecniche e al design rivoluzionario, questo nuovo smartphone punterà anche su un rapporto qualità-prezzo conveniente, e la Apple promette sorprese anche su questo fronte. Non ci resta che aspettare fiduciosi la fine di questo 2017 e stringere tra le mani il nuovo iPhone 8.

[Fonte articolo: tecnologia.libero.it]

[Foto: macrumors.com]