Volantino Euronics Settembre 2017: “Ricomincia con il pc giusto!”

C’è tempo fino al 14 settembre 2017 per approfittare dell’offerta Euronics “Ricomincia con il pc giusto!”. Con l’acquisto di un pc fisso o portatile di qualsiasi marca, incluso Apple, a partire da 500 euro, è possibile spedire il proprio usato e ricevere un rimborso di 200 euro. Il prodotto restituito deve essere della stessa categoria di quello acquistato (ad esempio desktop per desktop notebook per notebook). Ulteriori dettagli sull’offerta presso i punti vendita della catena o sul sito web.

Offerte Pc e notebook. In copertina del volantino sono presenti due offerte riguardanti l’Hp notebook 15-BSO42NL con schermo 15.6”, 12 GIGA di RAM, 1 TB disco fisso a 699,99 euro, con lo sconto del 24%, e iMac con display retina 4K, sistema macOS, schermo 21.5” retina, 8 GIGA RAM, 1 TB disco fisso a 1.379 euro, con sconto del 10%. Altri prodotti in offerta riguardano i marchi Asus, Acer, Lenovo, Hp e Samsung.

Offerte Smartphone. Ampio spazio è dedicato all’arrivo del Samsung Galaxy Note8 che è possibile prenotare fino al 14 settembre 2017. Chi deciderà di prenotare il Galaxy Note8 potrà partecipare all’operazione a premio per ricevere Samsung DeX, utile a trasformare il Galaxy in un desktop. Per saperne di più si può visitare il sito www.samsungmembers.it/prenotazionenote8.

Offerte Tv. Il Samsung 4KHDR Ultra HD, 1300 PQI, schermo 65” è in offerta a 1.299 euro, con lo sconto del 23% mentre il Sony TV LED SMART ULTRA HD 4, 1000 Hz motion flow, schermo 49”, android tv, triluminos display è in offerta a 1.299 euro, con lo sconto del 13%.

(Foto: SmartWorld)