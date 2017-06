Il 10 e 11 luglio arriva il terzo Amazon Prime Day

Che cos’è il Prime Day Amazon? È un evento riservato ai clienti Prime che possono ottenere sconti su tutto quello che desiderano. Una giornata di shopping per conoscere tutti i benefici dedicati ai clienti Amazon Prime.

Quali sono le novità di quest’anno? I clienti Prime avranno a disposizione ben 30 ore di shopping, dalle ore 18 di lunedì 10 luglio. Tra le altre novità vi è poi quella del controllo delle promozioni attraverso l’app di Amazon: sarà possibile tracciare e acquistare qualsiasi articolo sia da casa che in viaggio. I clienti Prime potranno anche esplorare le promozioni scegliendo tra più di 10 temi e interessi: si va da “Appassionati di tecnologia” ad “Esperti di bricolage” e molti altri ancora.

Il Prime Day raggiungerà 13 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, Italia, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio e Austria. Un’occasione da non perdere per farsi consegnare uno dei milioni di articoli in promozione disponibili, tra i quali vi sono quelli di Amazon e di migliaia di piccole imprese e imprenditori.

Come si partecipa al Prime Day? Ci si può iscrivere in qualsiasi momento, sia prima che durante la giornata dell’11 luglio. Per saperne di più su come partecipare, sulle novità introdotte quest’anno e sui prodotti in promozione del Prime Day, visitare il sito amazon.it/primeday.

(Foto: SmartWorld)