Offerte telefoniche Coop Voce: tutti i dettagli

Coop Voce è un gestore telefonico operativo ormai da dieci anni sul nostro territorio e che, lo scorso febbraio, un’indagine di Altroconsumo ha indicato come l’operatore più gradito dall’utenza. Un’azienda made in Italy che si occupa di comunicazione in stretta collaborazione con Tim e che ha deciso di fornire ai propri clienti un’interessante promozione, ma anche alcuni bonus che saranno disponibili a partire dal mese di novembre e che descriveremo in questa guida.

L’offerta principale che Coop Voce propone ai clienti vecchi è la Top 7 Giga. Si tratta di una nuovissima promozione che prevede un costo di attivazione di soli nove euro e che permetterà di ricevere mille minuti di chiamate verso tutti i gestori. Chi è interessato al traffico internet, invece, avrà a disposizione 7 gigabyte su 4G, in modo da avere un servizio veloce e sempre all’avanguardia.

Per quanto riguarda il costo delle chiamate esso si baserà sui secondi effettivi di conversazione e non sullo scatto senza risposta. Una volta terminati i minuti mensili Coop Voce applicherà la tariffa corrente e quella in base al proprio profilo tariffario. Discorso diverso per la navigazione internet: quando i giga disponibili si saranno esauriti, essa si bloccherà in modo da non intaccare il proprio credito residuo presente sulla scheda.

La Top 7 Giga viene sospesa quando il credito sul cellulare è esaurito. Per ripristinare questa promozione ci sono sette giorni di tempo e, nel caso non sia rinnovata, essa sarà prontamente disattivata. La stessa cosa succede per il traffico internet, mentre le chiamate si possono effettuare pure allo scadere dell’offerta, ma applicando le tariffe correnti. I costi, in questo caso, varieranno molto dal tipo di gestore che s’intende chiamare.

Coop Voce consente di aumentare la propria promozione aggiungendo altre interessanti offerte. E’ il caso del pacchetto messaggi che, con un costo aggiuntivo di un euro mensile, consente di inviare duecento sms a tutti i telefonini e senza nessun costo di attivazione. Un’offerta che potrebbe interessare chi non ha molta dimestichezza con WhatsApp, anche se, ormai, la messaggistica tradizionale è stata soppiantata da questa nota applicazione.

Infine, attivando la Top 7 Giga è possibile ricevere trenta euro di traffico telefonico in omaggio. Si tratta di un interessante bonus, valido solo per quelli che passeranno a Coop Voce dal 20 novembre al 28 dicembre. Una promozione davvero conveniente e che arriva nel periodo natalizio, quando può tornare utile affidarsi a un gestore che sappia intercettare le esigenze del cliente.

[Foto: www.upgo.news]