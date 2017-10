Offerte tv, smartphone e pc: volantino Unieuro ‘Sottocosto’

Unieuro lancia il nuovo volantino “Sottocosto”. Le offerte saranno valide dal 13 al 22 ottobre 2017. Vediamo nell’articolo alcune di queste divise per categoria, ricordando che nel volantino sono presenti offerte anche per piccoli e grandi elettrodomestici, console e stampanti. I prodotti del “Sottocosto” sono disponibili in quantita limitate di pezzi.

Offerte Tv: in copertina, con lo sconto del 36%, troviamo il 4KHDR ULTRAHD da 40” della Samsung con funzioni Smart Tv quali Smart view, Web browser mirroring, voice interaction, Instant on. Il prezzo finale scontato è di 479 euro anziché 270 euro. All’interno sono presenti altri modelli in offerta appartenenti a marche quali LG e Philips (quest’ultima presente con i formati da 39”, 32”, 24”).

Offerte Smartphone: in copertina campeggia l’offerta del Samsung Galaxy S8, in vendita con il 27% di sconto a 599 euro. Dotato di sistema operativo Android 7, processore Octa Core 2.3 GHz e display da 5.8” Dual Edge. Fotocamera da 12 Mpx. Tra gli smartphone in offerta, da segnalare Apple iPhone 8, in vendita con lo sconto del 9% a 759 euro, e Huawei P10 LITE, scontato del 22% e in vendita a 269 euro.

Offerte per pc: MacBook Air sistema operativo macOS, schermo da 13” e 8 GIGA di RAM in vendita con lo sconto del 20% a 899 euro. Il Lenovo IDEAPAD 310, con sistema operativo Windows 10, schermo da 15.6” e 8 GIGA di RAM, 1 TB disco fisso scontato del 23% a 499 euro.

