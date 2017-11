Vodafone Happy Friday: 5 euro di sconto carburante da TotalErg

Che cos’è Vodafone Happy? Vodafone Italia regala 5 euro di sconto carburante da TotalErg ai suoi clienti iscritti a Vodafone Happy. È un programma gratuito che premia i clienti della compagnia telefonica con Giga, minuti, accessori e sconti su diversi prodotti e servizi offerti dai partner. Si possono iscrivere tutti i clienti privati Vodafone ricaricabile e abbonamento voce, ai quali viene data la possibilità di accumulare sorrisi con le ricariche. Una volta raggiunti i sorrisi necessari si possono richiedere i premi.

Vodafone Happy Friday. Ogni venerdì, per i clienti iscritti, c’è un regalo sull’app my Vodafone. Quello previsto per questo venerdì è uno sconto carburante di 5 euro presso i distributori TotalErg. Fino alle 23 e 59 di oggi gli utenti di Vodafone Happy riceveranno il buono sconto che potranno spendere presso le stazioni di servizio aderenti. Il codice sconto sarà inviato dopo che il cliente avrà giocato con Happy Friday.

Per saperne di più: voda.it/happy.

(Foto: www.mondomobileweb.it)