Volantino Euronics Special One: offerte su smartphone, tv e notebook

Sono iniziate il 3 agosto e termineranno il 23 agosto le offerte del volantino Special One di Euronics (catena Galimberti). Sono molti i prodotti in offerta e con la possibilità di essere acquistati anche con un finanziamento a tasso zero fino a 36 mesi con la carta Euronics. La carta è gratuita e si può richiedere nei punti vendita. Ecco alcune offerte per smartphone, tv, elettromestici del volantino Special One presente nei punti vendita della Lombardia, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, della Sardegna e dell’Emilia Romagna.

Offerte smartphone: nella fascia di costo più bassa troviamo il Samsung Galaxy J3 (2016), sistema operativo Android 5.1, processore Quad Core 1.5 Ghz e display da 5’ a 139 euro (sconto del 12,58%). Sempre del marchio Samsung, ma salendo di fascia, è in offerta l’A5 (2017), sistema operativo 6.0, processore Octa Core 1.9 Ghz e display da 5,2’ a 379 euro (sconto dell’11,66%). Il P10 Lite della Huawei, sistema operativo Android 7.0 Nougat, processore Octa core e fotocamera da 12 MP è in vendita a 289 euro (sconto del 17,19%). L’iPhone 6 32 GB è in offerta a 399 euro (sconto dell’11,14%).

Offerte Tv: il Sony smart tv led 4 k HDR da 55’, risoluzione 3840×2160 e tecnologia motionflow XR 1000 Hz è in offerta a 1199 euro (sconto del 20,01%). Scendendo di formato troviamo il Samsung smart tv led 4K HDR da 40’, design ultra slim, a 499 euro (sconto del 16,69%). Presenti anche modelli LG, Hisense e Panasonic.



Offerte notebook: Acer Aspire da 15,6’, RAM 16 GB, Hard Disk da 1 TB, scheda grafica AMD Radeon R5 da 2 GB a 569 euro (sconto del 12,33%). Su una fascia di prezzo più accessibile c’è l’Acer ES1, 15,6’, RAM 4 GB, Hard Disk da 500 GB, scheda grafica AMD dedicata a 299 euro (sconto del 14%). Presenti anche dei modelli a marchio Lenovo e Hp e tablet della Mediacom e Acer.

Per visionare tutte le offerte presenti nel volantino Special One di Unieuro, cliccare sul link seguente: www.volantinofacile.it

(Foto: YourLifeUpdated)