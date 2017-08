Volantino Expert 31 agosto-17 settembre: stampante in regalo con l’acquisto di computer

Il nuovo volantino Expert, valido dal 31 agosto al 17 settembre 2017, promette un regalo multifunzione: i clienti che acquisteranno uno dei computer selezionati riceveranno in omaggio una stampante wifi multifunzione con scanner. I prodotti in offerta possono essere acquistati anche con finanziamento in 20 mesi a tasso zero (pagamento rate da gennaio 2018).

Offerte per smartphone. Non mancano nel volantino le offerte per smartphone che toccano tutte le fasce di prezzo. Tra tutte è in evidenza quella dedicata al pre-ordine del Galaxy Note8 (per le informazioni vedere il volantino). Presenti in volantino poi altri marchi quali il nuovo LG Q6, Huawei versioni P10-P10 Plus, Honor 9, Galaxy S8-S8 Plus, Meizu M5 e Wiko.

Offerte per Tv. Presenti diverse offerte per quanto riguarda i televisori: dai grandi formati 55’ LG Oled Tv 4K, Sony Bravia Oled, Panasonic Oled 4K ai formati più piccoli Philips Ultra Hd 4K da 43’ e Sony Full Hd da 40’.

Sul flyer sono presenti molte offerte per elettrodomestici e prodotti per la casa. Per visionare il volantino: www.ultimoprezzo.com

(Foto: Corretta Informazione)