Unieuro lancia nuovi sconti fino al 50% dal 3 al 16 agosto 2017. Parte domani, mercoledì 3 agosto, il nuovo volantino di Unieuro Il vero fuoritutto con migliaia di prodotti scontati fino al 50% e la possibilità di pagarli con finanziamento a tasso zero da gennaio 2018.

Offerte smartphone: sono molti i marchi presenti nel volantino, quali ASUS Zenfone 3 a 249 euro (sconto 37%), Samsung Galaxy A5 2017 a 379,90 euro (sconto 11%), iPhone 6 a 379 euro (sconto 24%), Meizu M3 Note a 149,90 euro (sconto 16%). Non manca all’appello la Huawei, azienda leader nel settore, con i modelli P8 Lite 2017 a 249,90 euro (sconto 7%), Y6II Pro a 169,90 euro (sconto 15%) e poi Honor 8 Pro a 499,9 euro (sconto 9%), Honor 8 a 329,90 euro (sconto 17%).

Tv: ad aprire la copertina del volantino c’è il 40” della Samsung, Ultra HD, HDR venduto con lo sconto del 33% a 499 euro. Presenti anche i modelli Sony, LG, Philips, Panasonic di diversi formati e prezzi.



Notebook: sempre in copertina si trova il notebook 15-BA097NL della Hp, schermo da 15.6”, 8 Giga di RAM, 1 TB disco fisso, con processore AMD Quad-Core A8-7410, masterizzatore DVD writer, Doppi altoparlanti. È in vendita con lo sconto del 33% a 499 euro. Il ben noto MacBook Pro da 15″ con Touch Bar è invece in vendita con lo sconto del 30% a 2.299 euro.

