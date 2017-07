Volantino Unieuro: Sconti d’estate fino al 50% su smartphone, tv, gaming

Il nuovo volantino Unieuro: “Sconti d’estate fino al 50%”. La catena Unieuro, attiva nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio di elettrodomestici ed articoli elettronici, lancia un nuovo volantino con tante promozioni su smartphone, tv, gaming ed elettrodomestici. Le offerte partiranno giovedì 6 luglio e termineranno il 20 luglio 2017. Previsti sconti fino al 50% su smartphone di punta, tv e grandi elettrodomestici.

In prima pagina del volantino salta all’occhio un Hitachi Ultra HD 4K da ben 55 pollici a 599 euro, la lavatrice Samsung motore inverter classe A+++ con cestello da 8 Kg a 499 euro e, tra gli smartphone, l’Apple iPhone 6 32 GB a 379 euro. All’interno del volantino è presente anche un altro smartphone di punta quale Huawei P8 Lite 2017 a 229 euro e LG G5 SE a 299,90 euro.

Il settore gaming vede la PS4 Pro con secondo controller a 399 euro e la possibilità di ottenere un sconto di 210 euro se si consegna la vecchia console. Presenti anche le ultime novità riguardanti Crash Bandicoot, Need For Speed Payback, Star Wars Battlefront 2 e F1 2017 in preordine. I prodotti compresi nel nuovo volantino Unieuro “Sconti d’estate fino al 50%” possono essere acquistati anche con finanziamento 10 mesi a tasso zero.

Per visionare il volantino Unieuro “Sconti d’estate fino al 50%” cliccare sul seguente link: www.promoqui.it

(Foto: SmartWorld)