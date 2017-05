Arriva il “bonus mamma” da 800 euro, ecco chi può richiederlo

Il “bonus mamma” è realtà. Sul sito dell’Inps è stata pubblicata la notizia riguardante il “premio alla nascita” ovvero la possibilità di richiedere un assegno di 800 euro (bonus mamma domani) per la nascita o l’adozione di un minore.

Chi può richiederlo? La domanda, si legge sul sito Inps, “deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento”.

Come si presenta la domanda? La richiesta del “bonus mamma domani “ si può fare soltanto online e attraverso i seguenti canali: enti di patronato, contact center integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o tramite servizio dedicato. Il premio è corrisposto dall’Inps ed “in un’unica soluzione per evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato dal 1° gennaio 2017”.

Al momento di presentare la domanda, va specificato l’evento per il quale si richiede il bonus mamma domani:

compimento del settimo mese di gravidanza;

nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

Per saperne di più si può visitare la pagina www.inps.it e prendere visione della circolare Inps 28 aprile 2017, numero 78, contenente tutte le istruzioni per presentare la domanda del “bonus mamma domani”.

