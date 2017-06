Bersani, la mucca e il fallimento elettorale della sinistra Mdp

La sinistra o le sinistre in crisi? Al programma Piazzapulita condotto da Corrado Formigli su La7 va in scena la crisi a sinistra del Partito Democratico. In studio c’è Pierluigi Bersani, ex democratico doc, ora confluito nella nuova formazione di sinistra Mdp e al quale il conduttore fa una domanda chiara e diretta: “Perché un giovane dovrebbe votare voi e non i 5 Stelle?”. La risposta di Bersani è una vera autocritica: “Ah, per ora non ne avrebbe tanti di motivi”.

E poi arriva anche la tipica comicità di linguaggio dell’ex leader del Pd. Bersani non cerca di nascondere le difficoltà sotto al tappeto e commenta a suo modo l’esito negativo delle ultime elezioni comunali: “Chi non vede che sta venendo su la destra non vede la mucca nel corridoio”. Il tipico linguaggio colloquiale di Bersani, ricco di metafore e citazioni comiche che rievocano la saggezza popolare, non lascia adito ad alcun dubbio su quanto sia in difficoltà la politica della sinistra italiana. Renzi avrà visto la mucca in corridoio evocata da Bersani?

(Foto: BIANCACLEMENTE – WordPress.com)