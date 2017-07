Il bonus energia e gas è uno sconto introdotto dal Governo che promuove un risparmio sulla spesa delle foniture elettriche e di gas per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

Chi può chiedere il bonus energia e gas? Il bonus energia può essere richiesto da tutti i clienti domestici che sono intestatari di un contratto di fornitura elettrica per la sola abitazione di residenza. Il livello massimo di ISEE non deve essere superiore a 8.107,5 euro per nuclei familiari (tra il 2008 ed il 2016 è stato pari a 7,500 euro). Per i nuclei familiari con più di 3 figli a carico il limite massimo non deve superare i 20.000 euro. Il bonus può essere richiesto sia per la fornitura di energia elettrica che per il gas. È prevista anche un’agevolazione per disagio fisico qualora in famiglia vi sia un soggetto che versa in gravi condizioni di salute.

Dove si presenta la domanda? Per richidere il bonus bisogna recarsi presso il comune di residenza o un ente da questo designato (ad esempio un Centro di assistenza fiscale territoriale, Comunità montane).

Sul web, al seguente indirizzo www.autorita.energia.it, sono presenti ulteriori informazioni sul bonus e si possono scaricare i moduli che poi andranno compilati e consegnati, anche con delega, al comune in cui si abita.

