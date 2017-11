Sconti e offerte per il Black Friday 2017

Nella giornata del 12 novembre c’è stato un primo assaggio di sconti sul sito AliBaba, che ha organizzato il Single’s day. Ma gli sconti non sono finiti per questo mese. Infatti il 24 ci sarà il Black Friday. Un appuntamento abituale per coloro che amano fare acquisti online, risparmiando notevolmente sul prezzo di numerosi oggetti. Ciò che caratterizza la prossima giornata di sconti è che questi avverranno anche in alcuni negozi, come ad esempio di elettrodomestici.

Su Amazon queste giornate sono diventate sempre più frequenti soprattutto negli ultimi anni. Saranno interessate molte categorie, quelle tecnologiche al primo posto, con sconti di circa il 70% tenendo presente il prezzo pieno. Sul sito verranno lanciate due tipologie di offerte: quelle che valgono per tutta la giornata del 24 e quelle lampo che potranno durare soltanto qualche ora e che quindi dovranno essere monitorate dagli interessati. Tra gli oggetti più tenuti sotto controllo vi sono i tablet, le consolle di giochi ma anche gli album musicali sulle ultime uscite. Per accaparrarsi queste offerte è necessario avere un account sul sito, quindi chi non ce l’abbia è meglio che non si faccia cogliere impreparato.

Numerosi colossi dell’elettronica come Unieuro e Mediaworld hanno anticipato gli sconti in vista del Black Friday. Qui sarà possibile avere l’oggetto di ultima generazione a prezzi decisamente più ridotti, però si potrà usufruire di questo vantaggio solo se si sceglie la consegna a domicilio. E-price ha anticipato il Black friday lanciando già in questi giorni numerosi sconti, e per un’ora al giorno molti prodotti costeranno circa un euro. Tra i prodotti più attesi vi sono quelli della nota casa di Cupertino anche se la Apple ancora non ha fatto sapere se prenderà parte agli sconti. I prezzi ribassati potranno riguardare i modelli più datati mentre tutti coloro che aspettano il 24 per acquistare l’ultimo Iphone 8 e X rimarranno delusi. Nel frattempo molti brand si stanno organizzando per anticipare il Black Friday. MyProtein o Nike hanno messo in circolazione sconti validi fino al 23. Per tutti coloro che non riusciranno ad avere l’oggetto del proprio desiderio il 24 ci sta un’altra occasione. Infatti il 27 novembre ci sarà il Cyber Monday, sconti solo su prodotti tecnologici.

Sia il 24 che il 27 possono essere delle buone occasioni per iniziare a comprare i regali per Natale dato che ormai manca poco.

[Foto: www.websista.it]