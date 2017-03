25enne investita nel napoletano: si costituisce il pirata

La 25enne Debora Menale stava trascorrendo una serata come tante, in compagnia dei suoi amici, quando è stata letteralmente travolta da una macchina, che l’ha uccisa. La giovane stava uscendo dalla discoteca in cui si trovava assieme al fidanzato (rimasto sotto comprensibile shock) e ad altri amici e, mentre stava attraversando la strada per dirigersi verso la sua macchina, una FIAT Bravo nera l’ha travolta, scaraventandola contro un’altra vettura che si trovava nelle vicinanze.

Il pirata, un 27enne di Giuliano, non si è fermato per prestare aiuto alla ragazza che, purtroppo, è deceduta una volta giunta all’ospedale di Aversa. Il suo corpo è stato in seguito trasferito al policlinico dell’università di Napoli, Vinvitelli, per poter effettuare l’autopsia.

Il giovane alla guida della Bravo si è in seguito costituito ai Carabinieri, accompagnato dal suo avvocato. Le telecamere di sorveglianza della zona avevano ripreso l’incidente e la targa dell’automobile era ben visibile: rintracciarlo, per gli inquirenti, sarebbe stato comunque semplice. Il 27enne è stato ora denunciato con l’accusa di omicidio stradale. L’uomo è stato inoltre condotto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e per controllare che non fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi mesi la vita di Debora non era stata semplice: poco tempo fa, infatti, aveva perso a causa di una malattia incurabile la mamma. Nel frattempo sui social network gli amici della ragazza hanno invaso le sue pagine, inviandole messaggi affettuosi e amorevoli ricordi.

