A Kazuo Ishiguro il Nobel per la letteratura

I premi Nobel sono tra gli avvenimenti più attesi ogni anno. Scoprire chi siano i vincitori dei premi più ambiti e importanti del mondo suscita sempre molto clamore e, talvolta, anche qualche perplessità. Ne è esempio il cantautore Bob Dylan, insignito lo scorso anno con il Nobel per la letteratura.

Il premio che lo scorso anno è andato al musicista americano, quest’anno è stato consegnato all’autore giapponese Kazuo Ishiguro. L’autore, che da anni vive in Gran Bretagna, può vantare 8 romanzi tradotti in 40 lingue e da sempre si occupa dei grandi temi che investono la razza umana. Lo scritto nipponico è parso subito entusiasta dell’importante riconoscimento ricevuto e ha dichiarato “È un grandissimo onore, soprattutto perché significa che sono sulle orme dei più grandi autori della storia”. Un approccio completamente differente dal suo predecessore che, come in molti ricorderanno non si presentò neanche alla cerimonia di premiazione.

La segretaria permanente dell’accademia dei premi, dal canto suo, ha detto “Se si mettono insieme Jane Austen, Franz Kafka, ecco Kazuo Ishiguro a cui però va aggiunto un po’ di Marcel Proust. Si mescola quindi un poco ed ecco i suoi romanzi”.



Insomma, sembra che almeno questa volta sia l’Accademia che il vincitore siano davvero felici della scelta. Ora bisogna solo vedere se qualcuno, tra l’opinione pubblica, avrà qualcosa da ridire. D’altra parte qualcuno scontento, o per meglio dire una voce fuori dal coro, deve sempre esserci.

[fonte articolo: ilgiornale.it, repubblica.it, ilpost.it]

[foto: livesicilia.it]