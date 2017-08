Ad un anno dal terremoto, Amatrice ricorda le sue vittime

È passato già un anno dalla notte del 24 agosto 2016 che ha sconvolto l’Italia e in particolar modo il centro del Paese. Erano circa le 3.36 quando una violenta scossa di terremoto ha spazzato via interi paesi portando con sé numerosi vittime.

Nella notte gli abitanti di Amatrice hanno voluto ricordare le 299 persone che hanno perso la vita durante quella che doveva essere una calda e tranquilla notte di fine estate. In particolare, tra queste, circa 249 vivevano tra Accumuli e Amatrice. La fiaccolata notturna ha visto la partecipazione affettuosa di tante persone, amici, conoscenti o parenti delle vittime, venute anche dai paesi limitrofi e l’apice della commozione si è avuta proprio quando le campane hanno scoccato 249 rintocchi, uno per ogni vita spezzata.

Il corteo è iniziato all’1.30 con la lettura delle biografie delle vittime e continuato con una veglia di preghiera. Il sindaco ha avuto l’onore di scoprire il monumento situato nel parco Don Minozzi, fatto costruire dallo scultore Marino di Prospero con marmo di travertino bianco donato dalla cava di Acquasanta Terme. Raffigura un’antica moneta, detta Fidelis Amatrix, che quasi 700 anni fa fu concessa ad Amatrice da Ferdinando d’Aragona per la fedeltà dimostratagli nelle battaglie contro gli Angioini.

La fiaccolata, silenziosa e raccolta, ha avuto il suo punto di partenza dal campo sportivo dove furono celebrati i funerali delle vittime, passando per vie del paese ormai distrutto e tra i cumuli delle macerie rimaste, dove la vita si è interrotta bruscamente. In piazza Augusto Sagnotti, dove sorgevano le palazzine di edilizia popolare, le vittime sono state ricordate con i lumini posti al bordo della strada. Erano 19 le persone che vi abitavano e per loro non c’è stato nulla da fare. Nessuno è riuscito a mettersi in salvo.

Per volontà dei parenti non ci sono state riprese con telecamere o telefonini per non intaccare quel momento intimo e di dolore dei famigliari.

Anche a Pescara del Tronto si è tenuta la veglia per il ricordo delle 48 vittime. Il vescovo di Ascoli Piceno, mons. Giovanni D’Ercole, assistito dal parroco di Arquata, don Nazzareno, ha ricordato le vittime e che per la volontà delle loro famiglie quella doveva essere una notte di silenzio e di preghiere. Come luogo di ritrovo si è scelto il parco che in situazioni normali sarebbe stato popolato da bambini giocosi ma che in quei giorni di tragedia divenne un obitorio a cielo aperto per accogliere i feretri delle vittime. Anche in questo caso sono stati letti i nomi delle vittime accompagnati dai rintocchi delle campane.

[Foto: tgcom24.mediaset.it]