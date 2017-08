Air Berlin è ormai sull’orlo del fallimento

Le notizie preoccupanti su Air Berlin scuotono la Germania. La seconda compagnia aerea tedesca è infatti sull’orlo del fallimento ed è stata costretta ad annunciare l’avvio della procedura d’insolvenza. Una mossa che ha spinto il governo tedesco ad erogare un prestito di 150 milioni di euro, teso almeno a permettere i regolari voli sino a settembre. Le azioni della compagnia, controllata al 29,2% da Etihad sono intanto crollate in Borsa, arrivando a perdere il 40% del loro valore.

Etihad ha chiuso i rubinetti

Proprio la mossa di Etihad, che ha deciso di chiudere i rubinetti, ha portato la situazione alle estreme conseguenze. Air Berlin, infatti, ha chiuso il 2016 con 782 milioni di rosso, senza che nel 2017 le cose mostrassero segnali di miglioramento. Dopo aver concesso un’ultima linea di credito per 250 milioni, la compagnia che controlla anche Etihad ha quindi deciso di prendere provvedimenti drastici, ritenendo evidentemente inutile un ulteriore impegno finanziario. La stessa compagnia degli Emirati Arabi ha peraltro contattato il governo guidato da Angela Merkel, che si è attivato per interessare Lufthansa, la prima compagnia del Paese, che già utilizza una parte degli aerei di Air Berlin.

Una situazione insostenibile

Air Berlin è stata messa in difficoltà soprattutto dalla concorrenza portata avanti dalle flotte low cost capitanate da Ryanair e dalle compagnie mediorientali sulle rotte intercontinentali. Una concorrenza sempre più serrata che ha prodotto una vera e propria crepa nei conti della seconda compagnia tedesca, che nel corso degli ultimi sei anni ha cumulato perdite per 2,7 miliardi. Non è bastato neanche tagliare le rotte e decine di aerei, per evitare che il debito raggiungesse la cifra di 1,2 miliardi di euro.

Ora la speranza è che proprio Lufthansa decida di farsi carico del problema assorbendo Air Berlin, aggiungendola a Brussels Airlines, Swiss, Eurowings e Austrian Airlines. Resta da vedere, in un quadro di questo genere, quanti saranno i posti di lavoro salvati, degli 8mila attuali.

Ryanair si oppone

Proprio l’idea di coinvolgere Lufthansa nel salvataggio di Air Berlin sta però provocando le rimostranze di Ryanair, coi dirigenti della compagnia irlandese che non esitano a parlare di un piano concertato con le istituzioni per impedire il fallimento della compagnia di Berlino. Un piano che porterebbe ad un vero e proprio stravolgimento delle regole comunitarie relative alla concorrenza, prefigurando veri e propri aiuti di stato.

La risposta della compagnia low cost si è concretizzata in una nota estremamente dura con la quale chiede alla Commissione Europea di attivarsi per stoppare ogni trattativa. Ora non resta che attendere le prossime mosse del governo tedesco.

[Fonte articolo: corriere.it]

[Foto: thelocal.de]