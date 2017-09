Air Show 2017: un caccia si schianta in mare e muore il pilota

Doveva essere un’esibizione spettacolare, di quelle che tiene tutti gli spettatori col naso verso il cielo, eppure l’Air Show 2017 di Terracina verrà ricordata, purtroppo, per tutt’altra ragione. Uno dei velivoli impegnati nelle acrobazie si è infatti schiantato in mare; il pilota, non si sa ancora per quale ragione, non è riuscito ad uscire per tempo dal caccia, morendo nell’impatto con l’acqua.

I molti spettatori, migliaia, presenti si sono detti sgomenti per quanto accaduto: tante persone hanno cercato di dare una spiegazione di quanto accaduto; c’è stato chi ha parlato di perdita di potenza del motore, ma è ancora tutto da accertare. Uno dei testimoni ha detto “E’ stata una scena agghiacciante, il caccia dopo aver eseguito diversi esercizi è uscito da un giro della morte ed è caduto in acqua, a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Abbiamo avuto paura. L’impatto è stato violento e non abbiamo visto alcun seggiolino essere espulso dall’abitacolo”. Un’altra spettatrice ha invece dichiarato:

“E’ passato sulle nostre teste, poi lo abbiamo visto salire molto in alto prima di iniziare a scendere rapidamente: ha volato per un po’ parallelo allo specchio d’acqua, quando all’improvviso si è inabissato”.

Tra i presenti, anche la moglie di uno dei piloti impegnati nella dimostrazione, che alla vista dell’impatto ha avuto un malore.

L’aereo utilizzato nella dimostrazione era di nuovissima progettazione, moderno, sicuro, un Eurofighter Typhoon di quarta generazione. Starà ora agli inquirenti riuscire a comprendere cosa sia accaduto all’interno dell’aereo, se il problema sia stato causato da mano umana o se ci sia stato effettivamente un malfunzionamento che ne ha causato lo schianto.

