Alitalia: Renzi si scaglia contro Poletti e Calenda

L’ex primo ministro Matteo Renzi ne è convinto, l’Alitalia va assolutamente salvata: in gioco, oltre alla compagnia di bandiera, ci sono le vite di circa 12 mila dipendenti. Quella di Renzi sembra una vera e propria missione, completamente distaccata dall’ambito politico, votata quanto più a salvare il lavoro di molte persone che, ormai da anni, cercano una stabilità nel proprio lavoro.

Eppure la situazione disastrosa in cui versa Alitalia -ed è storia che risale ormai da tanti anni- sembra non migliorare: quello che è certo, stando almeno a quanto dichiarato dai ministri Calenda e Poletti, è che lo Stato questa volta sembra disinteressato a sobbarcarsi le spese per un salvataggio in extremis. Proprio qualche tempo fa Calenda aveva dichiarato “La cosa più plausibile è che si vada verso un breve periodo di amministrazione straordinaria che si potrà concludere nel giro di 6 mesi o con una vendita parziale o totale degli asset di Alitalia oppure con la liquidazione. Se ci saranno aziende interessate a rilevarla questo è tutto da vedere, è prematuro”.

Poletti era stato invece più netto, arrivando ad affermare che, in quanto azienda privata, Alitalia non sarebbe stata nazionalizzata. A far da spalla ai due ministri è arrivato anche Graziano Del Rio, che ha deciso di placare gli animi, affrontando la situazione in maniera chiara e decisa. Il politico ha ribadito che il salvamento non si farà e che l’azienda verrà venduta al miglior offerente, citando come esempio quello che sta accadendo all’Ilva.

D’altra parte, pur non parlandone esplicitamente, Renzi sembra essere ormai in rotta di collisione con alcuni membri dell’attuale governo.

In tutto ciò però resta viva una domanda, che è quella più importante: Alitalia che fine farà? E soprattutto, i poveri dipendenti dovranno affrontare l’ennesimo periodo di crisi?

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, loccidentale.it, formiche.net]

[foto: viaggiamo.it]